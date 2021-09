Gehrden

Erst nehmen sie die Linie 540 bis Egestorf, von dort fahren sie mit der 560 weiter nach Leveste. Für einige Fünft- und Sechstklässler der Wennigser Sophie-Scholl-Gesamtschule ist das eigentlich der Heimweg. Doch seit fast zwei Wochen ist die Fahrt kompliziert geworden, weil der Bus der Linie 560 mehrmals ausgefallen ist – und zwar ersatzlos.

„Die Kinder stehen dann in Egestorf und kommen nicht nach Hause“, schildert die Mutter einer Sechstklässlerin. Sie habe ihre Tochter in Wennigsen abholen müssen, und das bereits mehrere Male. Auch einige Fünftklässlerinnen und Fünftklässler seien von dem Ausfall betroffen. „Die wurden gerade auf der KGS eingeschult und dann hat die Fahrt direkt nicht funktioniert“, erzählt die Levesterin.

„Keiner fühlt sich zuständig“

Die Mutter ärgert vor allem, dass es von Seiten der Regiobus keinerlei Information über den Wegfall der Linie 560 gegeben habe. Auch mehrere Versuche, telefonisch Auskunft über die Busverbindung zu bekommen, seien gescheitert. Denn egal an wen sie sich gewendet habe, niemand habe sich zuständig gefühlt. Schließlich sei sie dann aber mit dem Fahrdienstleiter eines Subunternehmens verbunden worden. Dieser habe sich sehr verständnisvoll gezeigt, berichtet die Mutter. Ausrichten konnte der Ansprechpartner allerdings nichts; als Grund für die weggefallene Verbindung habe er Krankheitsfälle angegeben.

Wie Regiobus-Sprecher Tolga Otkun bestätigt, ist ein Subunternehmen für die Linie 560 zuständig. „Ein Unternehmen wird nach dem Fahrplanwechsel nicht mehr dabei sein. Jetzt bereitet uns dieses Subunternehmen Probleme“, erklärt Otkun. Auch die Regiobus erfahre nur kurzfristig von den Ausfällen. „Das erwischt uns auch ganz kalt“, sagt der Sprecher. „Auch für uns ist das völlig unbefriedigend. Wir entschuldigen uns für die Ausfälle.“

Regiobus: „Wollen Problem schnell lösen“

Die Regiobus sei bemüht, das Problem schnellstmöglich zu lösen. „Gerade bei Schülerfahrten müssen wir genau hingucken und eventuell bei Linien mit höherer Taktung eine Fahrt rausnehmen, um die Löcher zu stopfen“, sagt Otkun. Auch habe bereits ein anderes Subunternehmen „aus der Klemme geholfen“. Gleichzeitig arbeite die Technikabteilung daran, dass Informationen künftig schneller an die Fahrgäste weitergleitet würden. Allerdings klappt das alles offenbar nicht so schnell wie erhofft. Denn bereits eine Woche zuvor hatte der Sprecher ähnliche Ankündigungen gemacht, nachdem er auf Ausfälle im Ronnenberger Schulbusverkehr angesprochen worden war.

Diese Abhilfe ist dennoch bitter nötig. Denn inzwischen ist die Mutter der Sechstklässlerin dazu übergegangen, jeden Tag selbst den Fahrdienstleiter anzurufen. Nur so könne sie in Erfahrung bringen, ob an dem Tag der Bus fahre. Eine andere Mutter weist zudem darauf hin, dass die Eltern momentan Fahrgemeinschaften bildeten. Dies sei aber nicht länger leistbar – weil alle Eltern der betroffenen Levester Schülerinnen und Schüler berufstätig seien.

