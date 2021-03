Gehrden

An den äußeren Kanten hält Gisela Wicke den Rückschnitt noch für verbesserungsfähig. Insgesamt ist die Vorsitzende des Naturschutzbundes (Nabu) Gehrden-Benthe aber mit den Ergebnissen der Pflegemaßnahme zufrieden: Die Region Hannover hat laut Nabu-Vorsitzender in der vergangenen Woche zwei Tage lang in der Mergelkuhle und rund um das Areal am Gehrdener Berg hochgewachsene Sträucher und Büsche abmähen lassen. „Da ist ordentlich was weggekommen“, sagt Wicke.

Sie hatte schon seit längerer Zeit im zuständigen Fachausschuss der Stadt auf einen Rückschnitt in Gehrdens wohl bekanntestem Schutzbiotop gedrängt. Denn: „Nur so können sich dort jetzt wieder seltene und besonders geschützte Pflanzen und Gewächse ausbreiten“, sagt die Biologin.

Noch vor gut zwei Wochen waren in der Mergelkuhle trotz dichter Schneedecke hochgewachsene Sträucher und Büsche zu sehen. Quelle: Privat (Rolf Hansen)

Mit der offenbar dringend notwendigen Pflegemaßnahme in dem geschützten Biotop hätten Stadt und Region auch nicht viel länger warten können. „Im März beginnt die Brut- und Setzzeit, in der auch Vögel ihre Nester bauen. Deshalb sind Rückschnitte jetzt verboten“, sagt Wicke. Sie ist erleichtert. „Weil die vorher bis zu 1,50 Meter hohen Sträucher wie etwa Beifuß und Weidenröschen abgemäht wurden, können sich in der Mergelkuhle wieder seltene Gewächse entfalten, die auf der roten Liste schützenswerter Pflanzen stehen“, sagt die Biologin.

Sie nennt ein Beispiel. „Der Enzian wächst nur etwa 15 bis 20 Zentimeter hoch und wäre in Konkurrenz zu schwach.“ Auf dem kalkhaltigen und mageren Boden könnten nach der Pflegemaßnahme aber auch Zittergras, Thymian und Golddistel wieder besser wachsen. Diese Vegetation benötige die Bodenbedingungen des dortigen Kalkmagerrasens.

Am südlichen Rand der Mergelkuhle (vorne im Bild) stehen nach Einschätzung der Biologin Gisela Wicke die Gräser noch etwas zu hoch, um seltenen Gewächsen genügend Platz zur Entfaltung zu geben. Quelle: Ingo Rodriguez

Einst Abbaugebiet für kalkhaltigen Boden

Trotzdem wurde den erforderlichen Besonderheiten für die seltenen Gewächse in Gehrdens bekanntem Biotop zuletzt offenbar wenig Beachtung geschenkt. „Dort wurde seit drei oder vier Jahren nichts gemacht“, sagt Wicke. Nun habe die Region Hannover aber kürzlich endlich mit Mitteln aus ihrem Budget für die Pflege geschützter Biotope eine Firma beauftragt. Die Nabu-Vorsitzende ist aber auch selbstkritisch: Bis vor etwa zehn Jahren habe auch der Nabu die Mergelkuhle regelmäßig mit Gemeinschaftsaktionen und Pflegeeinsätzen gelichtet. Nun ist sie froh, dass auf dem Areal gemäht wurde. „Früher haben das noch regelmäßig die Schafe von Landwirten erledigt und zu hohe Gräser weggefressen“, erzählt sie.

Die eigentümlich gestufte Terrassenstruktur des geschützten Areals am Südwesthang des Gehrdener Bergs kann Wicke auch erklären. „Der kalkhaltige Boden der Mergelkuhle wurde früher abgetragen und als Dünger auf die Felder gebracht“, beschreibt die Nabu-Vorsitzende die einstige Nutzung des Geländes als Abbaugebiet für den Kalkmergeltagebau.

Von Ingo Rodriguez