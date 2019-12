Gehrden

Es ist ein verdienter Lohn für ehrenamtliche Arbeit: Der Regionssportbund (RSB) hat den 55-jährigen Jugendtrainer Uwe Jürke von der Schachvereinigung Calenberg für sein freiwilliges Engagement im Bereich der Nachwuchsförderung ausgezeichnet. RSB-Vertreter Jonas Frewert überreichte Jürke beim Jugendtraining in der Gehrdener Oberschule im Beisein von Heinz Tode, dem Vorsitzenden des Schachclubs, eine Urkunde und eine Tüte mit kleinen Geschenken, darunter ein Buch und ein Handtuch.

Jonas Frewert (hinten links) vom RSB ehrt mit dem Vorsitzenden des Schachklubs, Heinz Tode (hinten rechts), den Jugendtrainer Uwe Jürke (Mitte) für sein ehrenamtliches Engagement beim Training mit Nachwuchsspielern wie Nicolas (16) und Charlotte (14). Quelle: Ingo Rodriguez

„Wir schätzen es sehr, dass es so engagierte Menschen gibt. Davon leben die Vereine“, sagte Frewert bei der Ehrung. Er war in der Reihe Ehrenamt überrascht des Regionssportbundes zu den Gehrdener Denksportlern gekommen. Dort leitete Jürke auch jetzt wieder das Training mit Nachwuchsspielern wie dem 16-jährigen Nicolas und der 14-jährigen Charlotte. „Er kann Spielzüge toll vermitteln und hat immer einen guten Tipp parat“, lobte die 14-Jährige ihren Trainer und Jugendwart.

Dass die Schachvereinigung Jürke für die Ehrung beim RSB vorgeschlagen hatte, war eine Anerkennung für seine langjährigen Verdienste. Er trainiert seit Jahren fünf bis sechs Jugendliche zwei Stunden in der Woche in der Oberschule. „Mit der Vor- und Nachbereitung und Fahrten zu Turnieren komme ich auf sechs bis sieben Stunden, die ich für die Nachwuchsarbeit ehrenamtlich pro Woche investiere“, berichtete Jürke.

Jürke besitzt eine Trainerlizenz für den Bereich Breitensport sowie für die Sparte Leistungsschach. Als Spieler sei sein größter Erfolg der Aufstieg mit der Clubmannschaft in die Bezirksliga gewesen, sagte Jürke. Das Schachspielen habe er als Elfjähriger von seinem Onkel gelernt. Schon vor dem Eintritt in den Verein habe er mit Freunden und Kollegen so manche Partie gespielt.

Von Ingo Rodriguez