Gehrden

Ratsherr Stephan Fromm (Die Partei) sieht sich bestätigt. Kürzlich hatte er in seiner Haushaltsrede im Rat der Stadt Gehrden vorgeschlagen, das Klinikum, das einen Neubau von etwa 200 Millionen Euro erhalten soll, in den Osten der Kernstadt zu verlegen, und dafür den alten Krankenhaus-Standort zu einer Reha-Klinik umzubauen. Nun hat Regionspräsident Steffen Krach (SPD) das Fehlen einer Reha-Klinik in der Region als ein Manko bezeichnet. In einem offenen Brief hat Fromm nun Bürgermeister Cord Mittendorf aufgefordert, diese alternative Möglichkeit für Gehrden zu verfolgen.

Durch die jüngsten Äußerungen Krachs sei der Geist aus der Flasche, und das Rennen um den Standort für eine Reha-Klinik in der Region Hannover sei eröffnet. „Die daraus resultierende Chance werden viele Umlandkommunen erkennen und ihre Profile entsprechend schärfen“, glaubt Fromm. Er fordert Rat und Verwaltung daher auf, mit der Region auf allen Ebenen in Verbindung zu treten, um diese Chance nicht ungenutzt verstreichen zu lassen. „Wir haben als Rat und Verwaltung dieser Stadt gerade eine historische Option aufs Tablett gelegt bekommen“, so Fromm. Er könne nur dafür werben, diese gemeinsam wahrzunehmen.

„Wir haben zudem mit dem Ersatzneubau-Vorhaben des Robert-Koch-Klinikums ein zutiefst konfliktbelastetes Projekt im Stadtgebiet“, meint Fromm. Gleichzeitig sei gerade ein Haushalt beschlossen worden, der in Ermangelung zusätzlicher Einnahmen auf Jahre hinaus mehrere Millionen Euro Schulden anhäufen werde.

Neubau des Klinikums im Gewerbegebiet Gehrden Ost

Seine Idee: Eine Verlegung des Klinikums in das Gewerbegebiet Gehrden Ost. Das hätte aus Fromms Sicht gewaltige Vorteile für das Klinikum selbst, aber auch für die Stadtentwicklung. Erreichbarkeit und Ausbaufähigkeit für das Klinikum seien nur beispielhaft genannt. Der auf dem Weg einer Verlegung des Klinikums frei werdende Standort könnte zu einer Reha-Klinik weiterentwickelt werden. „So können die erheblichen Investitionen der vergangenen Jahre erhalten und einer dem ursprünglichen Zweck ähnlichen Verwendung zugeführt werden“, meint Fromm.

Einen privaten Betreiber vorausgesetzt entständen Gewerbesteuereinnahmen in nennenswerter Größenordnung, sowie eine Stärkung der innerstädtischen Wirtschaft. „Reha-Patienten verweilen in der Regel länger und sind mobiler, sodass die Innenstadt einen deutlichen Belebungsschub erwarten kann“, glaubt Fromm.

Darüber hinaus sei der Medizin- und Pflegesektor vor dem Hintergrund einer alternden Gesellschaft gleichzeitig ein wichtiger gesellschaftlicher, aber auch wirtschaftlicher Faktor. „Mit Arbeitsgemeinschaften, Praktika, Freiwilligendiensten und Ausbildungsplätzen lässt sich knapper werdender Nachwuchs früh und vor Ort für Pflege und Medizin gewinnen“, wirbt Fromm für seine Idee.

Bauprojekt verzögert sich

Ob das aber tatsächlich für Gehrden eine Option ist, bleibt abzuwarten. Bereits vor sieben Jahren sind rund 50 Millionen Euro in einen ersten Neubau in das Klinikum investiert worden. Nun soll ein Ersatzneubau errichtet werden. Der Komplex soll auf den Flächen des ehemaligen Schwesternwohnheims und des gebührenpflichtigen Parkplatzes vor dem Krankenhaus errichtet werden. Aktuell sind die Pläne allerdings ins Stocken geraten. Es ist nach zahlreichen Einwänden von Anliegern ein neues B-Plan-Verfahren in Gang gesetzt worden; auch die Auslegung muss wiederholt werden. Die Anwohner betonen, dass das Vorhaben aber nicht wegen ihnen gestoppt worden sei, sondern weil die Planung rechtlich nicht vollzugsfähig sei.

Von Dirk Wirausky