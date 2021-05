Gehrden

Es ist nicht angenehm, wenn Angelika Hahn vor dem Haupteingang des Reifenhändlers Kamolz für einen Corona-Schnelltest das Stäbchen tief in die Nase der Testpersonen schiebt – und erst dann, wirklich ganz weit hinten, immer wieder hin und her dreht. Das wird nicht nur beim Selbstversuch deutlich. Immer wieder atmen Testpersonen unter dem Pavillon im Gewerbegebiet Ost erleichtert auf und wischen sich schmunzelnd Tränen aus den Augen, wenn die Prozedur vorbei ist.

„Das ist ein sogenannter Nasenrachenabstrich“, erläutert Apotheker Thomas Meyer das unangenehme Testverfahren. Das Stäbchen gehöre für einen möglichst aussagekräftigen Test wirklich ganz tief in den Nasenrachenkanal. „So lassen sich im Gegensatz zu einem gewöhnlichen Rachenabstrich auch Corona-Viren finden, wenn die Infektion noch nicht sehr ausgeprägt ist“, sagt Meyer.

Kooperation mit Apotheker

Der Inhaber der Kreuz-Apotheke in Seelze sowie die Mitarbeiter seiner mobilen Testteams sind Kooperationspartner von Matthias Kamolz. Der Besitzer des gleichnamigen Gehrdener Reifenhandels mit KFZ-Werkstatt und der Apotheker bieten seit vergangenem Montag vor dem Kamolz-Haupteingang an der Otto-Lilienthal-Straße kostenlose Corona-Schnelltests an. „Ich bin auf die Idee gekommen, weil das Test-Angebot in Gehrden noch kürzlich desolat war“, sagt Kamolz. Erst ab Montag nächster Woche wird es in Gehrden im Vierständerhaus täglich eine kostenlose Untersuchung geben.

Bürger können sich kostenlos testen lassen. Quelle: Ingo Rodriguez

Kamolz hält ein weiteres Angebot aber immer noch für sinnvoll: Zwar sei in den Räumen seiner Firma kein negatives Testergebnis für den Besuch eines Kunden vorgeschrieben. „Aber es werden jetzt für so viele Dinge Testbescheinigungen verlangt, deshalb stelle ich mein Firmengelände dafür zur Verfügung“, sagt Kamolz. Für ihn sei das neue Testzentrum schließlich mit keinen Kosten verbunden. „Bürgertests werden von öffentlichen Geldern finanziert“, sagt er. Außerdem wolle er seinen Kunden den Service anbieten, beim Reifenwechsel mit einem Test die Wartezeit zu überbrücken.

Testangebot nicht nur für Kunden

Aber nicht nur Kunden können bei Kamolz nun an jedem Montag, Mittwoch und Freitag von 8 bis 17 Uhr kostenlos und mehrmals wöchentlich ihren Nasenrachenabstrich untersuchen lassen. Das Angebot richtet sich an alle Bürger. Daniela Mennong aus Gehrden zeigt erleichtert ihr negatives Testergebnis. „Ich wurde vorhin ohne so eine Bescheinigung nicht in einen Einzelhandelsmarkt gelassen“, berichtet sie. Für einen Selbsttest in der Apotheke hätte sie fast 8 Euro bezahlen müssen. Der kostenlose Schnelltest bei Kamolz sei perfekt.

Daniela Mennong freut sich über ihr Ergebnis. Quelle: Ingo Rodriguez

Tatsächlich ist der Name Schnelltest bei Kamolz auch Programm. Nach der Anmeldung mit Personalausweis, Handynummer und E-Mailadresse wird sofort der Abstrich genommen. Etwa zehn Minuten später schon kommt auf dem Handy das Testergebnis an. Es kann dann für 24 Stunden als zertifizierte Bescheinigung in Geschäften oder bei Friseuren vorgelegt werden. Für Fernfahrer mit Auslandsfahrten gibt es die digital übermittelten Ergebnisse auch auf Englisch und Französisch – Papierausdrucke sind ebenfalls möglich. „Testpersonen mit positivem Corona-Befund rufen wir persönlich an, um das weitere Vorgehen zu besprechen“, sagt Apotheker Meyer. Positive Testergebnisse würden auch von der Software automatisch an das Gesundheitsamt weitergeleitet.

Der Bedarf an Schnelltests ist in Gehrden offenbar weiterhin groß: An den ersten drei Tagen wurden bei Kamolz rund 100 Abstriche untersucht – darunter gab es laut Firmenchef noch keine Corona-Infektion.

Anmeldungen sind für einen Schnelltest nicht erforderlich. Termine können auf Wunsch aber unter Telefon (0162) 5884214 vereinbart werden.

Von Ingo Rodriguez