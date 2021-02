Gehrden

Es ist ein Wohngebiet mit ein paar Straßen. Und die Anwohner dort sind verärgert und auch etwas ratlos: Im Gegensatz zu den Straßenrändern in der restlichen Kernstadt türmen sich unter anderem an der Barsinghäuser Straße und an der Egestorfer Straße weiterhin im Abstand von wenigen Metern Dutzende gelbe Müllsäcke auf. In der Siedlung neben dem Wohngebiet Nordfeld hat das Entsorgungsunternehmen Remondis nach Auskunft von Anwohnern seit Freitag, 5. Februar, keine Säcke mit Leichtverpackungsmüll abgeholt.

Anwohner Bernd Hoyer ist verärgert, dass Remondis die gelben Säcke nicht abholt. Quelle: Ingo Rodriguez

„Wir wissen, dass es nach dem starken Schneefall Probleme mit der Abfuhr gab. Aber inzwischen ist seit fast einer Woche Frühlingswetter, und Remondis hat die gelben Säcke immer noch nicht abtransportiert“, sagt Anwohner Bernd Hoyer empört und blickt auf die gestapelten Beutel am Straßenrand. Eine Nachbarin ist eher verwundert. „Nur bei uns liegen die Säcke noch, im restlichen Stadtgebiet aber nicht. Vielleicht haben die uns einfach vergessen“, sagt sie und zuckt mit den Schultern.

Remondis-Touren seit Mittwoch planmäßig

Remondis hat für die ungewöhnliche Situation eine einfache Erklärung: Nach den witterungsbedingten Verzögerungen laufen die Abfuhrtouren demnach erst seit Mittwoch wieder weitgehend planmäßig. Nach Angaben eines Sprechers hat es das Unternehmen aber trotzdem noch nicht geschafft, alle bislang verbliebenen Säcke abzuholen.

Grund dafür seien die für die Fahrer der Abholtouren vorgeschriebenen gesetzlichen Lenkzeiten. Nach acht Stunden müssten diese demnach Feierabend machen. Deswegen seien vereinzelt Touren beendet worden und so an Straßenrändern hin und wieder einige Müllsäcke liegen geblieben. Diese Reste würden nun am nächsten Regeltermin abtransportiert. Für das betroffene Wohngebiet in der Kernstadt bedeutet dies: Die gelben Säcke werden am Freitag, 26. Februar, abgeholt.

Ein Remondis-Sprecher weist ebenfalls darauf hin: Die Anwohner sind verkehrssicherungspflichtig und müssen ihre gelben Säcke bis zur Abfuhr wieder in ihren Haushalten oder auf ihren Grundstücken lagern. Der Verpackungsmüll darf laut Sprecher erst am Freitag ab 7 Uhr an den Straßenrand gestellt werden.

Von Ingo Rodriguez