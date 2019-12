Gehrden

Noch hektisch Geschenke einpacken, vielleicht in die Kirche gehen, um in festliche Stimmung zu kommen, und dann am Christbaum schlemmen und gemütlich beisammen sitzen – die weihnachtlichen Rituale sind nicht für jeden selbstverständlich. Denn es gibt viele Menschen, die Heiligabend, an den Weihnachtsfeiertagen, Silvester oder Neujahr arbeiten müssen. Ob Feuerwehrleute, Polizisten, Ärzte, Krankenpfleger, Rettungskräfte, Seelsorger oder andere Berufsgruppen – sie alle verrichten ihren Dienst, wenn andernorts gefeiert wird.

24 Stunden in Bereitschaft

Doch nicht jedem macht das etwas aus. „Ich trauere Weihnachten und Silvester nicht nach", sagt etwa Binja Gaßmann von der ASB-Rettungswache in Gehrden. Die Rettungsassistentin ist eine von den Helfern, die Weihnachten und Silvester Dienst auf der Gehrdener Rettungswache schieben. Und das den ganzen Tag lang. „Wir müssen für den Ernstfall natürlich 24 Stunden lang besetzt sein“, sagt die Mutter eines 15 Monate alten Kindes, deren Ehemann auf der Gehrdener Wache ebenfalls als Notfallsanitäter tätig ist. „Wir teilen uns sozusagen auf“, berichtet Gaßmann. „Mein Mann ist Heiligabend im Dienst, und ich bin zu Hause. Am ersten Weihnachtstag wechseln wir uns dann ab. Das klappt perfekt.“

Gemeinsame Zeit auf der Wache

Binja Gaßmann sieht das durchaus positiv: „Die Zeit geht mit den Einsätzen ja schnell rum. Außerdem haben wir auf der Wache ein sehr gutes Verhältnis untereinander – das macht den Dienst einfacher.“ Auch Rettungsassistentin Sabine Heimlich vermisst an den Feiertagen trotz Arbeit nicht wirklich etwas. „Wir frühstücken gemeinsam, das ist immer wieder schön. Auch das gemeinsame Abendessen in gemütlicher Runde gefällt mir“, sagt sie.

Martin Ulbrich, der gemeinsam mit Maren Ahrens die ASB-Rettungswache in Gehrden leitet, lobt sein Team: „Ich bin stolz auf die Moral und das vorbildliche berufliche Selbstverständnis unserer Mitarbeiter. Alle akzeptieren, dass sie einen Rund-um-die-Uhr-Beruf ergriffen haben“, sagt der Notfallsanitäter. Für ihn ist Weihnachten in diesem Jahr fast ungewöhnlich: Erstmals ist er über die Feiertage nicht im Dienst.

