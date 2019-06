Lemmie

Ein 67-jähriger Rollerfahrer ist am Freitag, 7. Juni, gegen 19.20 Uhr, auf der Deisterstraße in Lemmie gestürzt. Der Fahrer hatte in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Als Folge des Sturzes zog er sich leichte Kopf- und Armverletzungen zu. Während der anschließenden Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der Mann vor Fahrtantritt offensichtlich eine Menge Alkohol konsumiert hatte. Ein Atemalkoholtest ergab schließlich einen Wert von 2,03 Promille. Dem Gehrdener wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt. Ein Strafverfahren wurde ebenfalls eingeleitet.

Von Uwe Kranz