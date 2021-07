Leveste

Auf der Landesstraße 401 hat sich am Freitagmittag zwischen Leveste und Langreder ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Laut Polizei geriet gegen 13.10 Uhr ein Auto in den Gegenverkehr und prallte mit einem Motorroller zusammen. Der 54-jährige Rollerfahrer wurde dabei lebensgefährlich verletzt und musste von Rettungskräften an der Unfallstelle wiederbelebt werden. Nach Angaben von Polizeisprecherin Natalia Shapovalova wurde der Mann anschließend von einem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Hannover transportiert. Dort erlag er seinen schweren Verletzungen. Der 25-jährige Autofahrer erlitt bei dem Zusammenprall leichte Verletzungen.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der Autofahrer am Mittag auf der L 401 von Leveste aus in Richtung Langreder unterwegs. Laut Polizei kam der 25-Jährige dann auf regennasser Fahrbahn vermutlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Rechtskurve ins Schleudern und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Sein Wagen sei schließlich auf der Gegenfahrbahn quer zur Fahrspur zum Stehen gekommen, berichtet die Polizeisprecherin. Der 54-jährige Rollerfahrer sei in der Gegenrichtung unterwegs gewesen und habe nicht mehr rechtzeitig bremsen können. Er prallte gegen die Fahrertür des stehenden VW-Golf und erlitt durch die Wucht des Aufpralls und des anschließenden Sturzes lebensbedrohliche Verletzungen.

Nach dem Unfall bleiben beide Fahrzeuge zunächst noch für die erforderliche Spurensicherung an der Unglücksstelle. Quelle: Samantha Franson

Ersthelfer unterstützen die Einsatzkräfte

Nach Angaben der Polizei waren unmittelbar nach dem Unfall bereits Ersthelfer herbeigeeilt und hatten den Einsatzkräften dabei geholfen, die Unfallstelle abzusichern. Die L 401 war wegen des Rettungseinsatzes an der Unfallstelle in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Der Verkehrsunfalldienst (VUD) der Polizei hat Ermittlungen zu weiteren möglichen Unfallursachen aufgenommen. Laut Polizeisprecherin soll die Sperrung wegen der notwendigen Spurensicherung erst am frühen Abend wieder aufgehoben werden. Zeugenhinweise nimmt der VUD unter Telefon (0511) 1091888 entgegen.

Von Ingo Rodriguez