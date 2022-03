Everloh

Die Ortseinfahrt Everloh – aus Northen kommend – ist eine Gefahrenstelle, obwohl der Verkehr dank einer Mittelinsel eingebremst wird. „Dieser Bereich ist aber schlecht einsehbar. Viele Autofahrer fahren trotzdem noch zu schnell. Da hat es fast täglich gescheppert“, sagt Sabine Sippel. Die Ortsbürgermeisterin von Everloh meint damit auch Unfälle, aber natürlich nicht tägliche. „Aber man hört ständig, dass Autos gegen die Borsteinkante stoßen.“ Nun gibt es Abhilfe.

Weil die Straße der Region Hannover gehört, hatte die Ortsbürgermeisterin bei der Behörde wegen einer Entschärfung angefragt. Nun konnte Sippel verkünden und bereits von eigenen Beobachtungen berichten, „dass diese Gefahrenstelle entschärft und alles besser ist“. Die Region ließ nämlich zuletzt eine in rot-weißer Farbe bemalte Tonne aufstellen. „Dadurch ist dieser Bereich besser aus weiterer Entfernung erkennbar.“ Die Ortseinfahrt aus leichter Anhöhe trägt ohnehin zur schweren Einsicht bei.

Im Jahr 2023 dürfte es drei Baufelder geben

Ganz in der Nähe der nördlichen Ortseinfahrt Everloh befindet sich der Hof Reverey. Hier könnte sich in naher Zukunft wie auch in zwei anderen Bereichen der Ortschaft eine bauliche Veränderung ergeben. Der Everloher Traditionsbetrieb möchte an sein bestehendes Hofgebäude einen Anbau errichten – mit Wohnhaus sowie Scheune als Lager- und Maschinenhalle, um den eigenen Hof zu erhalten und nachhaltig aufzustellen. Um eine reine Wohnbebauung geht es an den Straßen Am Sonnenhang und Alte Rehre. Vorgesehen sind drei Einfamilienhäuser Am Sonnenhang und sechs an der Alten Rehre.

Der Ortsrat Everloh stimmte bei allen drei Bebauungsplänen den jeweiligen Beschlussvorlagen zu. Der weitere Verlauf: Die Ausarbeitung der Bebauungspläne liegt nun bei der Stadt Gehrden, es folgen Auslegung und Beschluss des Rats der Stadt. „Daher gehe ich davon aus, dass auf allen drei Flächen eine Bebauung erst im nächsten Jahr beginnt“, sagt Sippel. 2023 würde man damit einen langen Prozess zum Abschluss bringen. Denn teilweise schon 2017 begannen Diskussionen, wie sich Everloh entwickeln soll – inklusive der Änderungen von Flächennutzungsplänen in den besagten Bereichen.