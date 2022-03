Gehrden

Große Beteiligung am alljährlichen Rausputz der Abfallwirtschaft Region Hannover (Aha): Im gesamten Gehrdener Stadtgebiet haben am Sonnabend rund 200 Freiwillige mehr als zwei Stunden lang Müll und Schrott eingesammelt. An der Aufräumaktion beteiligten sich in der Kernstadt und in allen Orten jeweils mehrere Dutzend Helferinnen und Helfer – darunter Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Senioren, Vertreter von Ortsräten, der Stadtverwaltung, von Vereinen und Organisationen. Nach Angaben von Gehrdens Klimaschutzmanagerin Kira Janotta wird Aha nach dem groß angelegten Rausputz allein aus dem Gehrdener Stadtgebiet etwa 200 Säcke voll mit Müll, aber auch zahlreiche großformatige Schrottfundstücke fachgerecht entsorgen können.

Die Klimaschutzmanagerin zeigte sich ebenso wie die Gehrdener Gleichstellungsbeauftragte Christiane Olbrich und Verwaltungskollege Jan Garberding tatkräftig und packte ordentlich mit an. „Das Thema Müll geht uns alle an“, sagte Janotta beim Einsatz des Verwaltungstrupps an der Ronnenberger Straße.

Aufräumtrupp: Christiane Olbrich (links), Kira Janotta und Jan Garberding sind als Verwaltungskolonne im Einsatz. Quelle: Ingo Rodriguez

Ebenso wie in allen Dörfern hatten sich die ehrenamtlichen Kräfte auch in der Kernstadt zunächst an einer zentralen Stelle getroffen. Nach der Verteilung von Müllsäcken und der Aufteilung verschiedener Strecken marschierten allerorts die Putzkolonnen etwa zweieinhalb Stunden durch ihre Zuständigkeitsgebiete. Was ebenfalls in allen Orten gleich organisiert war: Die gefüllten Müllsäcke wurden für den Abtransport durch den Bauhof und die spätere Entsorgung durch Aha an Sammelstellen deponiert.

In der Kernstadt sind rund 50 Freiwillige unterwegs

In der Kernstadt waren nach dem Treffen vor dem Rathaus rund 50 Helferinnen und Helfer in Kleingruppen unterwegs. Zwischen den beiden Verkehrskreiseln und entlang der Strecke zum Wertstoffhof waren Jungen und Mädchen sowie Betreuer der Jugendfeuerwehr im Einsatz. Die elfjährige Nia hatte bei ihrer ersten Rausputz-Teilnahme im Straßenrandgrün „krass viele Zigarettenstummel“ gefunden – der 18-jährige Betreuer Jan Meise im Gebüsch sogar „eine Unterhose“.

Klimaschutzmanagerin Janotta berichtete nach der Aktion von etlichen Flachmännern und Schutzmasken, die der Verwaltungstrupp eingesammelt und für den Abtransport in einem Fahrradanhänger verstaut habe. Am Aufruf für die Kernstadt war auch der Arbeitskreis Agenda 2030 beteiligt – inklusive tatkräftiger Unterstützung beim Müllsammeln.

Ortsrattrupp: In Ditterke machen Ortsbürgermeister Jörg Beckmann sowie die Ortsratmitglieder Kerstin Gewecke (Mitte) und Antje Schasse beim Müllsammeln mit. Quelle: Ingo Rodriguez

Säckeweise Partymüll und ein Airbag

In Ditterke waren laut Ortsbürgermeister Jörg Beckmann acht Aufräumtrupps mit insgesamt 20 Freiwilligen unterwegs. Sie hatten demnach vor allem unzählige Schutzmasken und Schnapsflaschen sowie säckeweise „Partymüll“ in der Feldmark gefunden. Für Ditterke hatte der Naturschutzverein die Aktion federführend koordiniert. Anschließend gab es für alle Helfer Mettbrötchen.

Machen auch mit: In Everloh sind ebenfalls Aufräumtrupps unterwegs. Quelle: Ingo Rodriguez

In Everloh waren am Rausputz laut Ortsratsmitglied Jakob Hey etwa 40 Dorfbewohner beteiligt. Der neunjährige Milan hatte in der Feldmark einen Airbag gefunden. Für ihn und alle Freiwilligen wurde später am Dorfgemeinschaftshaus gegrillt. In der Kernstadt wurde den Helfern nach der Aufräumaktion vor dem Mehrgenerationen-Treff eine deftige Kartoffelsuppe serviert.

Belohnung: Nach der Aufräumaktion wird vor dem Mehrgenerationen-Treff eine Kartoffelsuppe serviert. Quelle: Ingo Rodriguez

In Lenthe waren auf Einladung des Ortsrates 27 Erwachsene und zwölf Kinder als Freiwillige im Einsatz. An der Alten Schule gab es dafür vom Team des Dorfhauses einen Imbiss. Wie Ortsbürgermeister Jürgen Ermerling berichtete, bekamen alle Kinder auch eine „bunte Tüte“ mit Süßigkeiten.

Große Beteiligung: Auch in Lenthe haben Freiwillige Müll eingesammelt. Quelle: Privat

Lesen Sie auch: Illegale Müllentsorgung in Leveste und Empelde

In Leveste beteiligten sich nach Angaben von Ortsbürgermeister Michael Passior 60 Dorfbewohnerinnen und Dorfbewohner an der Aktion. Dabei fanden die Helferinnen und Helfer im Levester Holz eine Stelle, wo illegal Müll entsorgt worden ist. Dies wurde bei der Polizei zur Anzeige gebracht.

Auch der Waldkindergarten ist im Einsatz

Unabhängig vom großen Rausputz hatten bereits vor der großen Aufräumaktion Eltern und Kinder des Waldkindergartens Gehrdener Waldwichtel am Gehrdener Berg Müll gesammelt. Fast zwei Stunden waren die großen und kleinen Waldwichtel unterwegs. Dabei kamen fünf kleine und eine große Mülltüte zusammen. „Dass es so eine große Menge im engen Umkreis des Waldkindergartens war, hat uns doch wieder sehr erschreckt“, sagte Nina Grote, Vorsitzende des Trägervereins. Sie berichtete von jeder Menge To-Go-Bechern, Bierflaschen und Masken. Dabei sammeln die Kinder zusammen mit den Erzieherinnen und Erziehern ohnehin täglich Müll auf, wenn sie im Wald unterwegs sind.