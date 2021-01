Everloh

Corona?! Lockdown?! Pause?! Nein, die Sportler der SG Everloh-Ditterke wollen auf ihre wöchentlichen Übungen nicht verzichten. Damit die Freude am Training erhalten bleibt, die Mitglieder fit bleiben und sich auch nicht so viel „Corona-Speck“ bildet, hat jetzt die Gymnastiksparte der SG Everloh-Ditterke ein Onlinetraining über Zoom kreiert. Die Abteilung mit ihren rund 40 Mitgliedern lädt Sportbegeisterte unter dem Motto „Mach mit - bleib fit“ zum Training nach Hause ein.

„Die Gymnastiksparte unseres Vereins lässt sich vom zweiten Lockdown nicht unterkriegen“, sagt Spartenleiter Rudolf Schmidale. Bereits 2020 durften die Mitglieder ihre Gymnastik nicht mehr im Dorfgemeinschaftshaus in Everloh ausüben. In den Sommermonaten haben die sportbegeisterten Frauen und Männer draußen auf dem Sportplatz der SG Everloh-Ditterke oder vor dem Dorfgemeinschaftshaus geturnt.

Virtuelle Trainingsstunden

„Für die Wintermonate mussten wir uns wieder etwas Neues einfallen lassen. Was viele inzwischen für ihr Homeoffice nutzen können, haben wir auch für unsere Gymnastiksparte eingesetzt“, berichtet der Abteilungsleiter. Verbunden seien sie über einen Messenger. „Wir sehen unsere Übungsleiterin Petra Hundertmark und sie sieht uns“, sagt Schmidale. Dadurch könne sie überwachen, dass die Übungen auch korrekt ausgeführt werden. Der Übungsraum sei nicht mehr das Dorfgemeinschaftshaus, sondern das traute Heim. „Virtuelle Meetings machen das möglich“, so Schmidale.

Immer wieder montags heißt es also für die Everloher: runter vom Sofa, zu Hause mitschwitzen und gleichzeitig in einer Onlinegemeinschaft trainieren. Die Trainerin Petra Hundertmark motiviert die Kursteilnehmer, dass sie auch an ihre sportlichen Grenzen gehen können - egal, ob bei einem oder anderen zwischendurch mal die Verbindung abreißt.

„Ich habe es sofort ausprobiert und bin begeistert“, berichtet Rosemarie Kühne. Das mache Spaß und fühle sich fast ein bisschen an wie Sport in einer Halle. Und auch der Spartenleiter selbst freut sich jeden Montag auf die wöchentliche Turnstunde vor seinem PC. „Natürlich fehlen uns die persönlichen Treffen. Aber es ist allemal besser, als nur auf der Couch zu sitzen“, sagt er verschmitzt.

Zahl der Teilnehmer ist gesunken

Geturnt wird am Montag. Von 18 bis 19 Uhr sind die Männer an der Reihe, zwischen 19 und 20 Uhr schwitzen die Frauen und von 20 bis 21 Uhr können sich die jüngeren Damen sportlich betätigen. Gerade in diesen Corona-Zeiten, in denen der Bewegungsradius stark eingeschränkt sei, tue Bewegung gut. Die Teilnehmerzahl sei im Gegensatz zum „echten Training“ im Dorfgemeinschaftshaus allerdings gesunken, erzählt Schmidale. Immerhin treffen sich aber in den drei Gruppen jeweils bis zu fünf Turner und Turnerinnen zum virtuellen Training.

Interessierte Mitglieder können eine Mail an r-schmidale@web.de schicken. Beim Spartenleiter gibt es nicht nur die Zugangsdaten, Schmidale erklärt Neulingen auch alle technischen Details. Die Teilnehmer benötigen zum Mitmachen einen PC, Laptop oder Tablet mit Kamera.

