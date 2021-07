Gehrden

Doppelter Grund zur Freude für Henning Harter: Der SPD-Ortsverein Gehrden hat den Vorsitzenden der SPD-Ratsfraktion genau an dessen 68. Geburtstag zum Ehrenvorsitzenden des Ortsvereins ernannt. Mit dieser Auszeichnung würdigten die Sozialdemokraten die langjährigen kommunalpolitischen Verdienste Harters.

Zu dessen Geburtstagsfeier mit Festakt anlässlich seiner besonderen Ehrung waren zahlreiche Freunde, Parteigenossen, langjährige Weggefährten und die Familie des 68-Jährigen gekommen. Mit Gehrdens Bürgermeister Cord Mittendorf war es einem besonders ranghohen Kommunalpolitiker aus den Reihen der Sozialdemokraten vorbehalten, als Laudator aufzutreten. „Es ist mir eine persönliche Freude, denjenigen zu ehren, der mich einst zum Eintritt in die SPD bewogen hat“, sagte Mittendorf.

Liste der Ämter und Verdienste ist lang

Mittendorf blickte in seiner Ansprache auf Harters Ämter und seine lange Liste kommunal- und parteipolitischer Verdienste zurück: Unter anderem ist der 68-Jährige seit 44 Jahren Parteimitglied, gehört seit 25 Jahren dem Rat der Stadt Gehrden an, ist seit 15 Jahren Vorsitzender der SPD-Ratsfraktion und derzeit in der zweiten Wahlperiode für die Sozialdemokraten in der Regionsversammlung vertreten. Den Vorsitz des SPD-Ortsvereins Gehrden hatte Harter von 2006 bis 2017 inne. Nicht zu vergessen: Harters knappe Wahlniederlage als SPD-Bürgermeisterkandidat bei den Kommunalwahlen 2006 und sein Amt als stellvertretender ehrenamtlicher Bürgermeister der Stadt Gehrden.

Mittendorf hob vor allem Harters Rolle bei der Schaffung zusätzlichen Wohnraums in Gehrden hervor. Als Mehrheitsfinder habe der 68-Jährige maßgeblich dazu beigetragen, das Stadtgebiet zu einem beliebten Zuzugsort für junge Familien weiterzuentwickeln. Auch die Sanierungen und Erweiterungen der Schulen und des Delfi-Bades habe er entscheidend begleitet – ebenso wie den Bau des Kunstrasenplatzes beim SV Gehrden und die Innenstadtsanierung, sagte Mittendorf.

Dritter Ehrenvorsitzender des SPD-Ortsvereins

Anschließend überreichten Mittendorf und die amtierende SPD-Ortsvereinsvorsitzende Sylvie Müller dem 68-jährigen die Ehrenurkunde und ernannten Harter damit zum bislang dritten Ehrenvorsitzenden der Sozialdemokraten in Gehrden. Harter steht mit dieser Auszeichnung nun in einer Reihe mit Gehrdens erstem Nachkriegsbürgermeister Heinrich Hische und dem zweiten Ehrenvorsitzenden Wolfgang Petter. Harters unmittelbare Nachfolgerin an der Spitze des Ortsvereins, Müller, gehörte ebenso wie dessen Vorgänger Rolf-Peter Hübner zu den ersten Gratulanten.

Harter selbst erinnerte in seiner Dankesrede an die mit knapp 49 Prozent der Stimmen denkbar knapp verlorene Bürgermeisterwahl im Jahr 2006 und hob auch den Wahlsieg des SPD-Bürgermeisterkandidaten Mittendorf im Jahr 2014 als prägendes Erlebnis hervor. Er bedankte sich zudem bei seiner Frau Cornelia, seinem ehemaligen Stellvertreter Rolf Meyer sowie seiner Nachfolgerin Müller für ihre jahrelange Unterstützung.

Von Ingo Rodriguez