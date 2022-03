Der SV Gehrden bietet für Flüchtlinge aus der Ukraine einen kostenlosen Trainingsmix an. Es soll auch eine beitragsfreie Teilnahme am Trainingsbetrieb verschiedener Sparten ermöglicht werden. Der Vorstand sucht Übersetzungshilfen.

Von Ingo Rodriguez