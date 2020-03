Gehrden

Die Lage ist ernst in der Welt, in Deutschland und beim SV Gehrden. Als Schutzmaßnahme vor dem sich rasant ausbreitenden Coronavirus und um Kontakte von Menschen zu reduzieren hat der 2200 Mitglieder zählende Verein am Freitag einschneidendes beschlossen: Alle Sportstätten – Halle und Plätze – sind ab sofort gesperrt. Seit Montag betrifft die auch die bis dato öffentlich fürs Training zugängliche Bezirkssportanlage. In der Geschäftsstelle wird der Kundenkontakt ebenfalls auf Null heruntergefahren. Die Mitarbeiterin dort ist nur noch telefonisch erreichbar.

Die Geschäftsstelle des SV Gehrden ist vorerst bis 14. April nur telefonisch erreichbar und das Training in Halle und auf Sportplätzen ist nun untersagt. Die Vereinsgaststätte bleibt aber geöffnet.

Alle Plätze und die Halle sind gesperrt

Der Vorstand um SV-Sprecher Rolf Meyer sowie den für das Ressort Verwaltung leitenden Leiter Helmut Wettig hatten in den letzten ereignisreichen Tage viel zu besprechen und zu entscheiden. Von Badminton und Handball über Taekwondo bis Volleyball gehören 20 Sparten zum Verein, und für alle ist das SV-Gelände vorerst tabu. „Wir haben alles gesperrt: den A-Platz, Kunstrasenplatz, die Tennisanlage, die vereinseigene Halle und auch die Bezirkssportanlage“, sagt Meyer im Beisein von und mit gebührendem Abstand zu Wettig. Die Entscheidung habe der Vorstand bereits am späten Freitagvormittag getroffen und umgehend die Spartenleiter informiert.

Zahlenmäßig besonders stark wirke sich die Zwangspause auf die Gymnastiksparte aus, die allein mehr als 800 Aktive zählt, ergänzt Wettig: „Wir haben sehr viele Kinder, die dort turnen.“ Dass diesen die regelmäßige Bewegung in der Halle fehlen wird, ist allen klar. Da es aber bei der aktuelle Coronapandemie darum gehe, persönliche Kontakte auf das notwendigste zu beschränken, habe der Verein kein Wahl gehabt, betonen die Verantwortlichen.

Sportbetrieb ruht: Der SV Gehrden hat alle Sportstätten geschlossen, auch die Halle. Quelle: Astrid Köhler

SV Gehrden kommt Erlass der Landesregierung zuvor

Der SV Gehrden kam mit seiner Entscheidung zum Wochenende dem Erlass der Landesregierung zuvor, die am Dienstagnachmittag unzählige Aktivitäten, darunter auch den Betrieb von Sportvereinen untersagte. Die Nachrichtenlage habe sich in den letzten Tagen beständig und mitunter stündlich verändert, sagt Meyer und Wettig ergänzt. „Es ist deutlich geworden, dass die Situation ernst ist.“ Gleichwohl gelte es möglichst gelassen zu bleiben, die Empfehlungen und Hygienevorgaben zu beachten und ansonsten ruhig die weitere Entwicklung abzuwarten.

Die Geschäftsstelle des SV Gehrden ist inzwischen ebenfalls für den Publikumsverkehr geschlossen. An normalen Tagen stünden sonst „etwa zehn bis 15 Leute“ vor ihrem Schreibtisch, erzählt Mitarbeiterin Andrea Hoefener am Montag. Sie arbeite zwar weiter im Büro, ist dort aber nur noch telefonisch erreichbar unter der Telefonnummer (0 51 08) 59 24. Ein Aushang an der Eingangstür weist darauf hin.

SV-Sprecher zur Corona-Krise: „Das ist Neuland für uns“

In dem 2200 Mitglieder Verein, der SV Gehrden gehört zu den größten im Umland, läuft vieles ehrenamtlich. Es gibt aber auch einige bezahlte Kräfte, Trainier und Mitarbeiter und wie es mit deren Bezahlung weiterläuft, wenn der Sportbetrieb wegen der Corona-Krise längere Zeit ruht, ist noch offen. „Das ist Neuland für uns“, sagt Meyer.

Gedanken macht sich die SV-Vorstand auch über die Clubgaststätte, die erst vor zwei Jahren für viel Geld renoviert wurde. Ohne Sportbetrieb und Bundesliga drohen nun die Plätze leer zu bleiben, dabei ist sie weiterhin geöffnet – zu den nun gesetzlich erlaubten Zeiten bis 18 Uhr und täglich ab 11 Uhr. Der SV sei ein sozialer Sportverein bei dem es aufs Miteinander ankomme, sagt der Vorstandssprecher. „Wir haben kein Interesse daran, dass der Klubwirt pleite geht“, betont Wettig: „Wir wollen ihn auch nach der Krise noch haben.“

Die Vereinsgaststätte des SV Gehrden ist weiterhin täglich geöffnet, wenn auch zu den neuen gesetzlich verkürzten Öffnungszeiten von 11 bis 18 Uhr. Quelle: Astrid Köhler

