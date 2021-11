Everloh

Wechsel an der Spitze des Ortsrates Everloh: Sabine Sippel von der Freiwilligen Wählergemeinschaft Everloh (FWG) ist zur neuen Ortsbürgermeisterin gewählt worden. Sie löst nach einer Stichwahl Gisela Wicke (Bündnis 90/Die Grünen) ab. Wicke hatte erneut kandidiert. Das Zünglein an der Waage spielte dabei Hanns-Christian Seeßelberg-Buresch (CDU). Seine Stimme entschied die Wahl zu Gunsten von Sippel.

Neu in der Kommunalpolitik ist Sippel nicht. Bereits 1986 hatte sie für den Ortsrat kandidiert. Darüber hinaus will sie eine familiäre Tradition fortsetzen. Auch ihr Großvater und Vater waren bereits Ortsbürgermeister. Sie wolle wieder Ruhe in das Dorf bekommen, sagte Sippel in ihrer Antrittsrede – Worte, die ihre Vorgängerin Wicke durchaus als Kritik verstehen konnte. „Neue Ideen müssen gemeinschaftlich umgesetzt und verschiedene Interessen miteinander verbunden werden“, forderte Sippel. Dazu sollen Dorftraditionen erhalten bleiben. Im Ortsrat erhoffe sie sich ein ehrliches, freundliches und faires Miteinander.

Politisches Geplänkel

Ein bisschen politisches Geplänkel gab es dann aber doch. Wicke wies vor der Wahl darauf hin, dass sie bei der Kommunalwahl im September die meisten Stimmen auf sich vereinen konnte, nämlich 149. Die Replik folgte: Sippel, die 106 Stimmen erhielt, betonte, dass eine Ortsbürgermeisterin vom Ortsrat gewählt werde. Und darüber hinaus habe die FWG Everloh 44 Prozent der Stimmen bekommen, gemeinsam mit der CDU sogar mehr als 60 Prozent. „Dass wir die Ortsbürgermeisterin stellen ist Wählerwille“, sagte sie mit Blick auf die 39 Prozent der Grünen.

Cord Mittendorf gratuliert Sabine Sippel zur Wahl als Ortsbürgermeisterin. Quelle: Dirk Wirausky

Dass es zumindest politisch zwei Lager im Ortsrat gibt, zeigt auch die Wahl des stellvertretenden Ortsbürgermeisters. Nicht Wicke, sondern Hanns-Christian Seeßelberg-Buresch (CDU) wurde mit knapper Mehrheit gewählt. Dennoch hatte Wicke unabhängig vom Wahlausgang der Hoffnung Ausdruck verliehen, dass der Ortsrat gut, vertrauensvoll und konstruktiv zusammenarbeite.

Im neuen Ortsrat sitzen neben Sippel und Seeßelberg-Buresch noch Heiko Reverey und Holger Bruns (beide FWG); die Grünen sind mit Wicke, Jakob Hey und Nima Laging vertreten. Nicht mehr dabei sind Tanja Bode, Rüdiger Puschmann und Hartmut Hische. Everloh war der letzte Gehrdener Ortsteil, in dem die konstituierende Sitzung eines Ortsrates stattfand. Und nur in Everloh steht eine Frau an der Spitze des Gremiums.

Themen wird es in der fünfjährigen Wahlperiode vermutlich genug geben. So soll der Kapellenplatz umgestaltet werden, der Erichshof soll Anschluss an das Glasfasernetz bekommen, die Verkehrssituation im Ort soll verbessert und dieNutzung des Dorfgemeinschaftshauses geregelt werden.

Von Dirk Wirausky