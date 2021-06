Gehrden

Eigentlich könnte die Lange Feldstraße eine Umwidmung in Lange Baustraße erhalten. Denn geplant sind der Neubau der Grundschule, die Sanierung der Oberschule, die Errichtung einer Mensa und mittelfristig ein Abriss der veralteten Sporthalle mit anschließendem Neubau. Angesichts dieser enormen Pläne ist es Carsten Huge ein Anliegen, „dass wir nicht vergessen werden und uns in Erinnerung rufen – auch wenn die Problematik bereits in der Vergangenheit thematisiert wurde“. Mit diesem Appell richtete sich der Leiter der Oberschule jüngst im Bildungsausschuss an Verwaltung und Kommunalpolitik, um auf die außerordentlichen Engpässe aufmerksam zu machen.

Die Oberschule wird in mehreren Abschnitten saniert. „2019 ging es los, bis 2023 soll alles fertig sein. Wir versuchen, sehr flexibel zu agieren und jeden Quadratmillimeter in unserem Gebäude auszunutzen“, sagte Huge. Insgesamt 577 Schüler sind in der Oberschule, die sich seit zehn Jahren im Ganztagsbetrieb befindet, in 28 Klassen untergebracht. Doch wie schwer die Organisation des Unterrichts und des gesamten Ganztagsangebots inklusive Mittagessen ist, machte Huge an einem Beispiel deutlich.

Pausenhalle aufgeben fürs Mittagessen

Ein Abschnitt ist fertiggestellt, in den Sommerferien beginnt eine neuer. Die Folge: Die Oberschule muss die Pausenhalle zum Speisesaal umfunktionieren. Essenausgabe im Schichtbetrieb. Das ist besonders dann ärgerlich, wenn die Schüler bei schlechtem Wetter ihre Pausen nicht auf dem Außengelände verbringen können.

Als alternative Pausenhalle bietet sich der angrenzende Jugendpavillon (Jupa), der 2012 nicht benötigt und dem Ganztagsbereich der Oberschule zugeschlagen wurde. Aber auch dort ist die Kapazität ausgereizt. „Der Jugendpavillon ist aus unserem Schulleben nicht mehr wegzudenken. Wir benötigen ihn für unseren Unterricht“, sagt Huge. Dies ist – außer freitags – täglich bis 15.30 Uhr der Fall. Weil mittlerweile auch Jugendpflege, Musikschule und Hausaufgabenhilfe den Jupa nutzen, wird es dort nicht nur räumlich eng – sondern auch sehr laut.

Dies alles sind Folgen der Baustelle an und in der Oberschule. Und das wirkt sich auch auf die Musikschule aus, die bislang in der Oberschule ihre Instrumente lagern konnte: Ein großer Raum steht nun nicht mehr zur Verfügung. Laut Stadtverwaltung werde eine Lösung gesucht, zusätzlich solle sich die Musikschule jedoch eigeninitiativ auf den Weg machen und eine Alternative präsentieren.

Von Stephan Hartung