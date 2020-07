Gehrden

Die Sanierung des Gehrdener Marktplatzes und des angrenzenden Kirchhofes liegt im Zeitplan. Wenn nichts mehr dazwischenkommt, werde die Baustelle im September abgeschlossen und freigegeben, berichtet die Projektleiterin der Stadt, Christina Unselt. Im Anschluss sollen dann die Ausstattungselemente hinzukommen: Bänke, Fahrradständer und die Bepflanzung.

Alles in allem ist Unselt zufrieden mit dem Vorankommen. „Die Baufirma hat die Kanalarbeiten beendet“, berichtet sie. Nach dem Tiefbau folge nun die Oberfläche. Die Hälfte des Marktplatzes ist bereits gepflastert. „Die Arbeiter sind momentan sehr fleißig dabei und legen Stein für Stein“, berichtet Unselt zufrieden.

Zwischenweg auf dem Kirchhof freigegeben

Auch die Arbeit der Archäologen gehe langsam dem Ende zu. Zuvor hatten die Forscher im Bereich des ehemaligen Friedhofs etwa Skelette und Mauern aus dem Spätmittelalter gefunden. Jetzt müsse geprüft werden, ob die Archäologen noch weitersuchen und „in die Tiefe greifen müssen“. Momentan sehe es aber nicht danach aus, meint Unselt. Damit könnte auch dieser Punkt abgehakt werden.

Die Arbeiten auf dem Kirchhof laufen ebenfalls gut. Der Zwischenweg im östlichen Bereich, der die Alte Straße mit der Kirchstraße verbindet, ist schon wieder freigegeben. „Der Wegebelag wurde dort an einigen Stellen neu gemacht“, sagt die Projektleiterin. Man habe dafür den gleichen Klinker verwendet, der auch auf dem Marktplatz genutzt werde. Der Grund dafür sei das Ziel, den Kirchhof und den Marktplatz miteinander in Einklang zu bringen. Dabei soll der Bereich vor der Kirche als Parkanlage die Innenstadt aufwerten, erklärt Unselt. „Das ist ein toller Rückzugsort mit einem schönen, alten Baumbestand.“

Arbeiten am Wasserspiel haben begonnen

Weiterhin gehört auch das Wasserspiel in die Planung, das zwischen Marktplatz und Kirchhof gebaut wird. „Die Arbeiten daran haben ebenfalls begonnen.“ Derzeit werde die Technik eingebracht, die Treppen werden gesetzt. Durch fünf kleine Drüsen soll dann Wasser über die Stufen laufen, bis in die Rinne am unteren Ende.

„Wir haben immer kommuniziert, dass wir im September fertig sein wollen“, berichtet die Diplom-Ingenieurin. Sie freue sich, dass es nach wie vor so aussehe, als würde das tatsächlich gelingen. Denn das Projekt befinde sich momentan bereits im fünften Bauabschnitt. Gefördert wird die Sanierung zu je einem Drittel von der Stadt, vom Land und vom Bund.

