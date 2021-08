Gehrden

Erstmals wird in Gehrden bei einer Kommunalwahl auch „Die Partei“ antreten. Im September bewerben sich zwei Kandidaten um Plätze im Rat der Stadt: Der 53-jährige Innovationsmanager Stephan Fromm und der 48-jährige IT-Berater Stefan Meinshausen. Für die Satirepartei wollen sie mit durchaus ernst gemeinten Themen bei den Bürgern punkten. Laut Wahlprogramm ist es die wichtigste politische Aufgabe, im Rat der Stadt Gehrden die Mehrheitsfraktionen mit guten Inhalten anzutreiben. „Als Fraktion wollen wir Finger in Wunden legen, Lösungen vorschlagen und einfordern“, nennt Fromm ein übergeordnetes Ziel.

In der Regionsversammlung und im hannoverschen Stadtrat sowie in Burgwedel ist „Die Partei“ bereits vertreten. In Gehrden soll der Einzug in den Rat mit einem Themenmix gelingen. Dazu gehört es laut Fromm, für Kinder und Jugendliche altersgerechte Treffpunkte sowie ein Freizeitgelände mit Angeboten zum Kicken, aber auch für Basketball und Skater zu schaffen. „Das Gelände muss genügend Abstand zur Wohnbebauung haben, aber trotzdem innerhalb der Kernstadtgrenzen liegen“, sagt Fromm. „Die Partei“ will auch die Angebote der städtischen Jugendpflege ausbauen. Deshalb sei es notwendig, die Calenberger Musikschule aus dem Jupa-Umfeld umzusiedeln.

Ausbau der Nachmittagsbetreuung für Grundschüler

Mit mehreren Vorschlägen will sich „Die Partei“ im Bereich der Familien- und Bildungspolitik in Gehrden engagieren. Laut Wahlprogramm wird ein Ausbau der Hausaufgaben- und Nachmittagsbetreuung für Grundschüler gefordert. „Die Stadt muss ein verlässlicher Partner für die Eltern sein“, betont Fromm. Für die Sportvereine sollen zusätzliche Stellen für ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) sowie für den Bundesfreiwilligendienst geschaffen werden. In Gehrden könnte auf diese Weise der Rückgang des ehrenamtlichen Engagements aufgefangen werden, sagt Fromm. „Die Partei“ fordert auch die Umsetzung des Sportstättenbedarfsplanes.

Stärkung der Demokratie, Klimaschutz und Verkehrswende

Auf die Frage nach den größten Herausforderungen nennt „Die Partei“ den Einsatz für die Demokratie und den Widerstand gegen nationalistisch orientierte Parteien. Mehr Bürgerbeteiligung sollen zeitlich begrenzte und themenbezogene Bürgerräte ermöglichen. Auch das Einhalten und Erreichen der Klimaschutzziele ist für „Die Partei“ wichtig. „Klimaschutz und Verkehrswende gehen Hand in Hand“, sagt Fromm.

Sein Vorschlag: Eine massive Förderung erneuerbarer Energien und der Elektromobilität, Ausbau des Öffentlichen Personennahverkehrs, Einsatz von autonom fahrenden Shuttles als Ergänzung sowie ein Ausbau des Fahrradwegenetzes. Um Ziele dieser Art zu erreichen, will „Die Partei“ im Stadtrat auch einen „Nachhaltigkeitsausschuss mit aufschiebendem Vetorecht“ einführen. Die wachsende Verschuldung könne mit intensiver Gewerbeansiedlung und Fördermittelakquise gebremst werden, sagt Fromm.

Fromm ist durchaus zuversichtlich, dass „Die Partei“ in den Rat der Stadt einziehen kann. Sechs Prozent der abgegebenen benötigt sie dafür. „Das ist nicht unrealistisch“, meint Fromm. Sein Engagement für „Die Partei“ hat im Übrigen mehrere Gründe. Sie biete die Hülle, die nötig sei, um zu kandidieren. Zudem gebe es keinen programmatischen Zwang. „Es ist für uns die effektivste Möglichkeit, sich kurzfristig für seine Stadt politisch zu engagieren“, sagt Fromm.

Von Ingo Rodriguez