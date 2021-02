Gehrden

Leere Straßen und dunkle Läden. Die Innenstadt von Gehrden ist gespenstig leer. Es sind kaum Kunden unterwegs, nur noch die Kirchenglocken klingen zur vollen Stunde durch die fast menschenleeren Gassen. Die meisten Geschäfte des Einzelhandels sowie Friseure und Modeboutiquen mussten mit dem Lockdown schließen. Alle Geschäfte? Nein. Branchen des Bekleidungsgewerbes wie Kleidermacher oder Änderungsschneider sind als nicht-körpernahe Dienstleister eingestuft und haben geöffnet. Den Lockdown spüren sie trotzdem.

Kleidermacher oder Schneider dürfen im Betrieb arbeiten. So kann eine Schneiderei weiterhin Kleidung in ihrem Atelier anfertigen und dann versenden beziehungsweise ausliefern. Für private Endkunden muss das Geschäft allerdings geschlossen bleiben. Das gilt auch für die beiden Änderungsschneiderein in der Burgbergstadt. Schneider Wibbel-Inhaber Yilmaz Ekinci und Harun Erarslan von der Änderungsschneiderei EFE können Kleidungsstücke zum Ändern oder Ausbessern annehmen.

„Durch den Lockdown ist alles noch schlimmer geworden“

Dennoch: „Mein Umsatz ist durch Corona stark zurückgegangen“, berichtet Erarslan, der erst im September vergangenen Jahres das Geschäft übernommen hatte. Es habe Monate gegeben, wo der gelernte Schneider gar keinen Umsatz gemacht habe. „Jetzt durch den Lockdown ist alles noch schlimmer geworden“, fügt der Gehrdener hinzu, der zuvor 20 Jahre lang eine Änderungsschneiderei in Hannover-Kleefeld betrieben habe.

Hilt die Motorradsaison weiter?

Von der jetzigen Schließung sei er indirekt betroffen. Zwar dürfe er in der Schneiderei arbeiten, Kunden sei das Betreten des Landes jedoch nicht erlaubt. Die zu ändernden Sachen wie Hosen, Röcke, Jacken, Blusen und andere Kleidungsstücke müssten abgesteckt sein und an der Ladentür abgegeben werden. „Von heute auf morgen ist niemand mehr ins Geschäft gekommen“, erzählt der vierfache Familienvater, der mit seiner Frau Fadime seit 1992 in Gehrden wohnt. Er gehe davon aus, dass die Kunden gedacht haben, dass sein Laden auch von der coronabedingten Schließung betroffen sei. Doch Erarslan bleibt optimistisch. „Die Motorradsaison beginnt bald und ich hoffe, dass ich dann Motorradkleidung ändern kann“, blickt der Spezialist für Leder optimistisch in die Zukunft.

Kleidungsstücke an der Ladentür abgeben

Auch Yilmaz Ekinci darf in seinem Fachbetrieb für Damen- und Herrenbekleidung Schneider Wibbel arbeiten. Aufgrund des aktuellen Lockdowns dürfen Kunden seinen Laden ebenfalls nicht betreten. Ein Kontakt zwischen Kunden und Personal ist nicht erlaubt, lediglich Kleidungsstücke können übergeben werden. Das bedeute, ein direktes Abstecken am Privatkunden sei nicht möglich.

Daniel Leschkowski (links) hat Arbeit für Yilmaz Ekinci. Quelle: Heidi Rabenhorst

„Ich hoffe auf bessere Zeiten“

„Die Kunden können mir jedoch ihre abgesteckten Kleidungsstücke gerne zur Ladentür bringen“, sagt er. Weiteres könne telefonisch besprochen werden. Über den Service freut sich Daniel Leschkowski. „Der Reißverschluss am Anorak meines Kindes ist kaputtgegangen. Gott sei Dank, kann ich ihn bei Schneider Wibbel erneuern lassen“, erzählt der Gehrdener, der zu Ekincis Stammkunden zählt. Natürlich halte er ihm auch in diesen schweren Zeiten die Treue. Er habe auch schon diverse andere Teile zum Ändern vorbeigebracht. Der Geschäftsinhaber ist glücklich, dass er etwas zu tun hat, und freut sich über diese Art der Solidarität. „Die Aufträge sind extrem zurückgegangen. Aber ich hoffe auf bessere Zeiten“, blickt er zuversichtlich in die Zukunft.

Von Heidi Rabenhorst