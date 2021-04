Gehrden

Wer sich in Gehrden auf Corona testest lassen will, bekommt in dieser Woche eine zweite Möglichkeit dazu. Das mobilen Testteam des privaten Anbieters Das Testzentrum aus Hannover kommt zweimal an den Burgberg und bietet in Abstimmung mit Bürgermeister Cord Mittendorf und der Stadt Gehrden einen zweiten Termin für kostenlose Schnelltest an – und zwar am Sonnabend parallel zum Bauernmarkt in der Fußgängerzone. Starttermin dafür ist der 10. April.

„Wir werden also donnerstags und sonnabends in der Zeit von 8 bis 13 Uhr kostenlose Schnelltests durchführen“, sagt ein Sprecher des Testzentrums. Aufbauend auf den Erfahrungen von den vergangenen beiden Terminen weist das Team darauf hin, dass nur Schnelltests bei Patienten möglich sind, die im Vorfeld online einen Termin gebucht haben. Der Link dazu ist www.das-testzentrum.de/jetzt-corona-schnelltest-buchen/kostenloser-corona-schnelltest-gehrden/. Dort können Wochentag und Uhrzeit bestimmt werden.

Der private Anbieter ist Ende Januar mit einer ersten Teststation im Café Heimweh in der Innenstadt von Hannover gestartet. Mittlerweile gibt es eine weitere Station beim Möbelhaus Sofa Loft in der hannoverschen Südstadt. Außerdem steuern mobile Testteams vormittags Grundschulen, Kitas und Unternehmen in der gesamten Region an. Insgesamt 800 Tests führt Das Testzentrum täglich durch. Das Angebot ist für die Getesteten kostenlos.

Von Dirk Wirausky