Lemmie

Während der Kamin in einem Einfamilienhaus an der Straße Im Lohfeld in Lemmie in Betrieb war, lösten am Sonntagabend plötzlich mehrere Rauchmelder innerhalb des Hauses Alarm aus. Der Hauseigentümer stellte neben einer leichten Rauchentwicklung innerhalb des Hauses auch Funkenflug aus dem Schornstein fest und alarmierte die Feuerwehr.

Hausbesitzer löscht Kaminfeuer

Als die ersten Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, hatte der Hausbesitzer das Kaminfeuer in der Brennstelle bereits gelöscht und sich unverletzt ins Freie begeben. Mit Atemschutzgeräten geschützte Feuerwehrleute kontrollierten innerhalb des Hauses in allen Etagen die Bereiche am Schornstein mit Wärmebildkameras, während im Außenbereich Löschmittel bereitgestellt wurden.

Feuerwehrleute reinigen Schornstein

Nachdem eine unmittelbare Brandgefahr für Bauteile des Hauses ausgeschlossen werden konnte, bliesen die Einsatzkräfte den Brandrauch mithilfe eines Druckbelüftungsgerätes aus dem Gebäude. Zudem reinigte die Feuerwehr den Schornstein aus dem Rettungskorb der Drehleiter mit speziellem Werkzeug. Den gelösten, glimmenden Ruß räumten die Atemschutztrupps aus einer Revisionsklappe im Keller aus dem Schornstein und brachten ihn in metallischen Mulden nach draußen. Nachdem die Reste dort mit Wasser abgelöscht waren, endete der Feuerwehreinsatz. Schäden am Haus sind nicht entstanden.

Die Ortsfeuerwehr Lemmie, die Schwerpunktfeuerwehr Gehrden sowie die Feuerwehr Ronnenberg mit der Drehleiter waren mit acht Fahrzeugen im Einsatz.

Von Dirk Wirausky