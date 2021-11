Gehrden

Noch sind nicht alle Räume fertig – dennoch: Nach einer längeren Umbauphase hat der Mehrgenerationentreff (MGT) in Gehrden im vergangenen Monat eröffnet. Ziel ist dabei auch eine Betonung von Kunst. „Wir möchten gern regelmäßig und einmal im Jahr mit den Schulen in Gehrden zusammenarbeiten“, sagt Annette Wick-Proske vom MGT-Team. Insofern wurde das Vorhaben schon wenige Wochen nach dem Neustart in die Tat umgesetzt: Am vergangenen Sonntag gab es eine Vernissage von und mit Schülern der Oberschule Gehrden (OBS).

Zu sehen sind Bilder und Kunstwerke von Zehntklässlern aus dem Schuljahr 2019/2020. Sie hatten nach ihrer coronabedingten Phase der Abwesenheit das Bedürfnis gehabt, eine Möglichkeit zu finden, ihr Erlebtes auszudrücken. „In meinem Kunstunterricht fand sich eine Gelegenheit, neben Kommunikation auch das Gefühl und die Gedanken haptisch zu erfassen und dem eine individuelle Gestalt nonverbal zu geben“, sagt Sabine Sievers. Laut der OBS-Fachbereichsleiterin stellte sich in der Erarbeitungsphase aber heraus, dass nicht nur Corona die Jugendlichen beschäftigt, sondern auch Themen wie Klimawandel, Gewalt, Rassismus und Digitalwelt.

Anette Wick-Proske (Zweite von rechts) eröffnet die Ausstellung. Quelle: Stephan Hartung

Die Schülerinnen und Schüler versuchten also, in Installation, Malereien, Collagen und anderen Techniken ihre Gedanken und Gefühle annähernd zu beschreiben und darauf aufmerksam zu machen. So zeichnete Marc Aron Gummelt das Bild „Der Apfelbaum“. Da steckt schon symbolisch viel Leben und Natur drin, die Frucht an dem Ast sieht aus wie die Form vom Coronavirus. „Der Kontaktverlust war in der Corona-Zeit schon extrem und sehr hart“, sagt der 16-Jährige. Zwar habe er über Video und Facetime-Anrufe seine Freunde sehen und sprechen können. Gelitten hätten aber sportliche Hobbys. „Ich mache sehr gern Standardtänze“, berichtet er.

Wie sehr die Jugendlichen in der Pandemie leiden mussten und was das mit ihnen macht, berichtet Sabine Sievers anhand einer Beobachtung aus dem Unterricht. „Nach dem Lockdown kamen die Schülerinnen und Schüler ohne Energie wieder zurück in der Schule. Sie saßen fast leblos da, das kannten wir vorher ganz anders“, erzählte sie.

Auch der achte Jahrgang war künstlerisch aktiv

Zu den Werken des zehnten Jahrgangs gesellen sich auch Arbeiten von Schülerinnen und Schülern des aktuellen achten Jahrgangs, welche sich zuvor in einer Projektwoche mit dem Thema „Klimawandel, CO2-Produktion und deren Folgen“ auseinandergesetzt hatten. Spontan gestalteten sie dazu weitere Kunstwerke. So schaffte Malia Collie Henning ein Werk, das als Basis den Rahmen eines ehemaligen Spiegels besitzt. Eine Spinne namens Covid-19 sitzt auf einer Weltkugel, die Welt ist im Spinnennetz gefangen. Wird sich die Welt also aus dem Würgegriff der Spinne befreien können? Die 13-Jährige hebt die Hände und schmunzelt. „Das weiß man alles nicht“, sagt sie.

Was für alle Kunstwerke gilt, egal ob vom ehemaligen zehnten oder aktuellen achten Jahrgang der OBS: Sie sind mit einem von den Jugendlichen erstellten QR-Code versehen, sodass jeder Betrachter die Geschichte zu dem Kunstwerk lesen und verstehen kann. Die Werke sind noch bis zum 3. Januar im MGT zu sehen. Jugendliche, die Lust auf Kunst haben und ebenfalls gern kreativ sein wollen, können im MGT den Jugendtreff besuchen. Er hat im Gebäude am Steinweg an jedem dritten Freitag im Monat von 18 bis 22 Uhr geöffnet. Die nächste Gelegenheit gibt es also am Freitag, 19. November.

Von Stephan Hartung