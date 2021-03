Gehrden

Der Einsatz hat sich gelohnt: Berire Yilmaz, Lina Rahmouna und Konrad Jaspers, Zehntklässler am Matthias-Claudius-Gymnasium (MCG) in Gehrden, stehen mit ihrem französischen Videobeitrag „Focus – Les dangers des réseaux sociaux“ im Finale des Bundeswettbewerbs Fremdsprache. Unter 420 Teilnehmern sind sie eines von zwei Teams aus Niedersachsen, das noch dabei ist. Im Juni geht es für die drei zum Bundesentscheid beim Sprachenfest in Speyer.

Soziale Netzwerke und die Spaltung der Gesellschaft

In ihrem neunminütigen Video nehmen die Schüler die Rolle der sozialen Medien in Form einer Fernsehsendung kritisch unter die Lupe und beleuchten die Auswirkungen von Netzwerken wie Twitter, Instagram oder Facebook auf Politik und Gesellschaft. „Die Idee zu dem Thema hat uns der Angriff auf das Kapitol in Washington Anfang Januar gebracht“, sagt Konrad. „Wir haben uns gefragt: Inwiefern tragen die sozialen Netzwerke eine Mitschuld an der Eskalation und der Spaltung der Gesellschaft?“, ergänzt Berire.

Herausgekommen ist ein vollständig auf Französisch verfasstes Drehbuch. In der fiktiven Sendung „Focus“ schlüpft das kreative Trio in die Rollen von Medienwissenschaftler, Reporterin und Korrespondentin aus Washington D.C. Sie diskutieren unter anderem die Auswirkungen von populistischen Beiträgen in sozialen Medien.

Schüler nehmen Videos einzeln zu Hause auf

Treffen mussten sich Berire, Lina und Konrad dafür nicht. „Wir haben uns flexibel an die Situation angepasst und alles digital über Videokonferenzen gelöst“, erzählt Konrad. Jeder habe bei sich zu Hause selbstständig Videos aufgenommen, die später zu einem finalen Video verarbeitet wurden – ganz coronakonform.

Beim Bundeswettbewerb Fremdsprache geht es darum, die eigenen Fremdsprachenkenntnisse in einem Video- oder Audiobeitrag als Gruppe auf kreative und spannende Weise zu demonstrieren. Schüler aus ganz Deutschland haben dabei auf verschiedenen Sprachen ihr Talent unter Beweis gestellt.

Von Heidi Rabenhorst