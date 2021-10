Gehrden

Digitale Jugendbeteiligung an der Oberschule Gehrden: Jungen und Mädchen des achten Jahrgangs sollen lernen, an Prozessen und Entscheidungen, die sie betreffen, teilzuhaben. Angeleitet werden sie dabei von der gemeinnützige Unternehmergesellschaft „Mygatekeeper“ aus Hannover.

„Ihr habt alle Möglichkeiten, eure Umgebung so zu gestalten, wie ihr wollt und wie sie euch gefällt“, sagt David Salim. Gemeinsam mit Betül Ginar und Tugba Uysal ist er an die Oberschule gekommen – mit dem Projekt „Take your space“. Salim, Ginar und Uysal gehören zu dem Team „Mygatekeeper“. Der Schwerpunkt ihrer Arbeit liegt in der Vernetzung von Medienbildung und politischer Bildung.

An der Oberschule sollen die Schülerinnen und Schüler mithilfe einer interaktiven Karte ihre Umgebung gestalten. Die Webkarte zeigt das Schulgelände und das Einzugsgebiet der Schule. Die Jugendlichen haben die Möglichkeit, Inhalte zu verschiedenen Themen in dieser Karte „anzupinnen”. Die Oberschülerinnen und Oberschüler sollen erarbeiten, was sie in ihrem unmittelbaren Umfeld gebrauchen können und was sie verändern wollen. „Wir wollen die Jugendlichen darin bestärken, dass sie in einem demokratischen System etwas bewirken können“, sagt Tugba Uysal. Darüber hinaus sollen sie lernen, auf sich und ihre Bedürfnisse aufmerksam zu machen. Durch das Aufzeigen von Problemen und Möglichkeiten auf einer interaktiven Karte könnten Schülerinnen und Schüler den Ort, an dem sie täglich viel Zeit verbringen, als einen Ort wahrnehmen, den sie mitgestalten können und für den sie aber auch Verantwortung aufbringen würden.

Mehr Verantwortung für das eigene Umfeld

Das Projekt soll den Achtklässlern eine direkte demokratische und niederschwellige Beteiligung ermöglichen, und gleichzeitig das Verantwortungsbewusstsein für das eigene Umfeld stärken. Demokratie lerne man am besten, wenn man sich aktiv beteilige und schon früh Selbstwirksamkeit erfahre, glaubt Salim. Ein übergeordnetes Ziel sei die Vernetzung von jungen Menschen, um sie zur Mitgestaltung des schulischen, sozialen und gesellschaftlichen Umfelds zu befähigen, erklärt Salim.

Auf einer großen Webkarte zeigen Alexander (von links), Fynn, Jonas und Vanessa die zahlreichen Einträge, die die Achtklässler gemacht haben. Quelle: Dirk Wirausky

Für Anke Berlin zählt politische Bildung genauso zu den schulischen Inhalten wie Mathematik, Deutsch oder Englisch. „Mitbestimmung in einer demokratischen Gesellschaft ist ein Teil des Lernplans“, sagt die didaktische Leiterin. Die Gäste von der gemeinnützigen Unternehmergesellschaft „Mygatekeeper“ legen mit ihrem Projekt das Fundament. Nach den Herbstferien soll die erstellte Karte mit den verschiedenen Ideen beispielsweise in einer AG weiterentwickelt werden.

Snack-Automat, Tischtennisplatten, Mülleimer

Ausgewählt für das Projekt „Take your space“ wurden 96 Schülerinnen und Schüler des achten Jahrgangs. Für Fynn, Alexander, Jonas und Vanessa war es eine spannende Unterrichtseinheit. „Es hat Spaß gemacht, sich zu überlegen, wie wir das unmittelbare Umfeld verändern können“, sagt der 13-jährige Alexander. Ideen und Vorschläge konnte jede Schülerinnen und jeder Schüler einbringen. Es sei zwar auch Blödsinn dabei gewesen, doch größtenteils sei die Mitarbeit konstruktiv gewesen, meint Fynn. Eingetragen wurden die Anregungen auf einem digitalem großen Plakat. Und darauf finden sich unter anderem Wünsche wie ein Snackautomat für die Pausenhalle, Tischtennisplatten für den Schulhof, mehr Mülleimer auf dem Schulgelände oder ein Kiosk im Schulgebäude.

Für Anke Berlin sind alle Vorschläge gleichwertig. „Wir machen keinen Unterschied“, sagt sie. Die Anregungen der Achtklässler würden ernst genommen. „Sonst macht das Projekt auch keinen Sinn“, betont sie. Doch die Ideen sind das eine, der nächste Schritt ist die Umsetzung – und das solle in AGs erfolgen. Für Jonas ist es wichtig, dass möglichst viele Schülerinnen und Schüler mitmachen. „Alle haben ein Mitspracherecht“, sagt der 13-Jährige. Allerdings ist er genauso wie Fynn, Alexander und Vanessa eher zurückhaltend euphorisch. „Wir hoffen, dass sich unsere Überlegungen realisieren lassen, aber wir sind gleichzeitig auch skeptisch, ob es klappt“, gibt Jonas zu. Es gebe viel zu beachten und gerade die Formalien seien undurchsichtig. Bei Letzten werden sie vom „Mygatekeeper“-Team allerdings unterstützt.

Anke Berlin motiviert die Jugendlichen. „Sie müssen am Ball bleiben und ihre Ideen auch in die unteren Jahrgänge tragen“, sagt sie. Es sei wichtig, alle Kinder und Jugendliche der Oberschule mitzunehmen. Das sehen Fynn und Alexander auch so. „Wir haben bereits in den Klassen nachgefragt, was sie von den verschiedenen Vorschlägen halten“, sagen sie. Die Achtklässler haben auch über das Schulgelände hinausgeschaut und Wünsche für Gehrden geäußert. Ganz oben steht laut Fynn ein Skaterpark. Ein Vorhaben, um dessen Verwirklichung das Jugendparlament seit Jahren kämpft.

Von Dirk Wirausky