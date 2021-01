Gehrden

Das Freibad ist schon seit Wochen geschlossen – und in der Schwimmhalle ist wegen der seit zwei Jahren andauernden Sanierungsarbeiten ohnehin zurzeit kein Badebetrieb möglich. Der 29-jährige Schwimmmeister Julian Pengel kann im geschlossenen Delfi-Bad aber zurzeit trotzdem nicht über Langeweile klagen. „Wir dürfen trotz Corona zum Glück in Zweierbesetzung auch ohne Mund-Nasen-Schutz arbeiten, weil das geschlossene Bad keine öffentliche Verkehrsfläche ist“, sagt Pengel.

Wegen der zum Teil anstrengenden Aufgaben sei das eine große Erleichterung, sagt der Schwimmmeister. Dann greift der städtische Mitarbeiter mit einer Hand in einen Eimer und wirft weißes Pulver in das gefüllte Kinderbecken des Hallenbades. „Die Chloranlage ist wegen der Sanierungsarbeiten abgeklemmt, aber das Wasser muss trotzdem gechlort werden, damit die Filter sauber bleiben“, sagt Pengel.

Die Pumpen müssen laufen

Für ihn und seinen 25-jährigen Kollegen Jan Pletat – ebenfalls einer der insgesamt fünf städtischen Schwimmmeister – sind es trotz der Betriebsschließung zurzeit normale Arbeitstage. „In einem Schwimmbad gibt es immer etwas zu tun“, sagt Pengel. Zwar sei es nach der Sommersaison für die fünf Mitarbeiter besser möglich, Urlaub und Überstunden abzubauen. „Wir sind aber seit etwa drei Monaten trotzdem immer zu zweit im Dienst“, sagt er.

Zur Galerie Der 29-jährige Schwimmmeister Julian Pengel aus Gehrden hat zurzeit im geschlossenen Delfi-Bad trotz der Sanierungsarbeiten in der Halle etliche Aufgaben zu erledigen.

Der Arbeitstag beginne für die Frühschicht damit, der Sanierungsfirma aufzuschließen. Dass zumindest das Kinderbecken gefüllt und überwacht werden müsse, liege an den Pumpen. „Die Anlage darf nicht trocken sein, die Filter dürfen nicht trocken laufen, die Pumpen dürfen nicht stehen – sonst drohen Schäden“, sagt Pengel.

Für ihn und Pletat sind Unterhaltungsarbeiten angesagt. „Instandhaltung der Pumpenteile und des Motors, Filterklappen ausbauen und reinigen, Filter spülen“, zählt Pengel wichtige Aufgaben auf. Dann bittet er in den Keller des Delfi-Bades und zeigt die technischen Anlagen. Quasi im Vorbeigehen entlüftet er die Säuberungsfilter. Das Wasser des Delfi-Bades werde gereinigt, indem es durch insgesamt fünf riesige Filter gepumpt wird. Von einer Umwälzpumpe werde das Wasser in die Filter transportiert, wo es durch Sand, Kies und Aktivkohl fließe.

Schwimmmeister erledigen Reinigungsarbeiten

Einen Raum weiter zeigt Pengel auf eine kreisrunde Öffnung. Dahinter befindet sich eine große Kammer, in der das überlaufende Wasser aus einem Becken aufgefangen wird. Diesen sogenannten Schwallwasserbehälter habe er gerade erst gereinigt. Im Badebetrieb würden pro Tag und Badegast automatisch rund 30 Liter Frischwasser ersetzt, sagt der Schwimmmeister. Die Wassermenge werde über Sensoren erfasst und geregelt.

Auch für den nächsten Arbeitstag steht bei Pengel eine Reinigungsaktion auf dem Programm. „Das Planschbecken muss mit einem Hochdruckreiniger saubergemacht werden“, sagt der Schwimmmeister. Was er mit seinen Kollegen vor drei Wochen bereits erledigt hat: „Die Arbeiten im Freibad sind abgeschlossen – das Außengelände ist winterfest“, sagt Pengel. Dazu gehöre auch eine Enteisungsvorrichtung am Rand des halb vollen Schwimmerbeckens. So könne das Wasser nicht frieren und Ausdehnungsschäden verursachen.

Für Pengel und seine Kollegen ist es aber wegen der Hallenbadsanierung zurzeit auch möglich, Dinge zu erledigen, für die bei laufendem Betrieb sonst wenig Zeit ist. „Wir haben im Keller entrümpelt“, sagt Pengel. Hausmeistertätigkeiten seien ebenfalls wichtig: „Weil das Bistro geöffnet ist, müssen wir Winterdienst machen und bei Bedarf Schnee räumen oder streuen.“

Job mit technischen Aufgaben und sportlichen Anforderungen

Für ihn ist der Job des Schwimmmeisters im Delfi-Bad erfüllend. Pengel ist in Gehrden aufgewachsen. Nach seinem Realschulabschluss bewarb er sich auf die von der Stadt ausgeschriebene Ausbildungsstelle. „Ich wollte nie einen Bürojob machen“, sagt Pengel. Nun habe er einen Beruf mit technischen Aufgaben und sportlichen Anforderungen. In der Bewerbungsphase habe er sich als 16-Jähriger gegen zehn weitere Kandidaten durchgesetzt. „Es gab auch ein Vorschwimmen auf Zeit und mit Streckentauchen“, sagt er.

In seiner dreijährigen Ausbildung habe er als einer jüngsten in seiner Berufsschulklasse auch die Rettungsschwimmerprüfung bestanden. „Es kommt auch immer wieder vor, dass Nichtschwimmer versehentlich in zu tiefe Beckenregionen kommen und dann untergehen“, sagt Pengel. Dann müsse ein Schwimmmeister zur Stelle sein und vor allem Kinder aus dem Wasser holen. Einmal hat Pengel auch einem Erwachsenen das Leben gerettet. „Der ältere Mann hatte einen Herzinfarkt und ist dann untergegangen“, sagt der Rettungsschwimmer. Nach einer Herzlungenwiederbelebung sei der Mann aber glücklicherweise wieder zu Bewusstsein gekommen.

Von Ingo Rodriguez