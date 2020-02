Gehrden

Vor 40 Jahren haben sich Gerhard Felchner und Udo Thomale entschieden, etwas für die Natur zu tun und sind in den Naturschutzbund ( Nabu) Gehrden/Benthe eingetreten. Geblieben sind sie bis heute. Dafür sind sie in der Jahresversammlung unter großem Applaus von der Vorsitzenden Gisela Wicke geehrt worden.

Ein Experte für heimische Vogelarten

Der Benther Felchner gilt als Experte für einheimische Vogelarten. Viele Vogelexkursionen hat er bereits geleitet und tut das noch immer. Die nächsten Termine sind der 22. März und 3. Mai. Die Exkursionen starten um 7 Uhr. Treffpunkt ist am Parkplatz am Ende der Vogelsangstraße in der Nähe des Hotels Benther Berg.

Seit 1992 betreut Felchner, der seit knapp 30 Jahren auch zum Vereinsbeirat gehört, zusammen mit Jens Grastorf auch die Bäume in der Streuobstwiese unterhalb der Gaststätte der Familie Kreitz am Benther Berg in Northen. Im selben Jahr wurde eine Hecke auf einem Acker von Friedrich Maage gepflanzt, bei der er maßgeblich beteiligt war. Schon öfter hat Felchner mit Kindern Vogelkästen gebaut. Bei der Krötenwanderung im Frühjahr am Benther Berg bringt er die Eimer über die Straße.

Bei wichtigen Aktionen dabei gewesen

Der Northener Thomale war schon seit 1973 in der Naturschutzgruppe Deister-Leine aktiv. Als die Nabu-Gruppe Gehrden/Benthe gegründet wurde, übernahm er den zweiten Vorsitz neben Gerd Wiedemann und kümmerte sich vor allem um die administrativen Aufgaben im Verein. Thomale war bei wichtigen Aktionen dabei – wie zum Beispiel 1993 bei der Verhinderung eines Hotelbaus auf dem Gehrdener Berg inklusive 250 Parkplätzen sowie beim Rückbau der Haferriede als naturnahes Fließgewässer.

„Heute noch hat er viele Ideen, wie die Natur vor allem vor seiner Haustür verbessert werden kann und gibt die Anregungen an die jetzigen Aktiven im Nabu weiter“, lobte Nabu-Chefin Wicke in ihrer Laudatio.

Lesen Sie auch

Von Jennifer Krebs