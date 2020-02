Gehrden

Ein interkultureller Austausch, der durch den Magen geht: Am Freitagvormittag haben sich rund 15 Seniorinnen und Senioren im Gemeindehaus Leveste getroffen, um gemeinsam Gerichte aus Deutschland und anderen Ländern zu kochen. Es war die dritte Veranstaltung des Integrationsprojekts „Senioren ohne Grenzen“ unter der Planung der Gehrdener Freiwilligenagentur Freiraum, welche ältere Menschen unterschiedlicher Herkunft zusammenbringen möchte.

Ein aromatischer Duft zog durch das Gemeindehaus, um den Esstisch hatten sich schon alle Hobbyköche versammelt. Borani heißt die afghanische Vorspeise aus gebratenen Auberginen, Tomaten und Quark, mit der die Gruppe ihr multikulturelles Mittagessen eröffnete. „Das werde ich auf jeden Fall zu Hause nachkochen“, verkündete eine Teilnehmerin, und auch die übrigen Anwesenden zeigten sich begeistert von dem Gericht.

Auftakt mit guter Resonanz

„Wir wollen Gehrdener Senioren mit und ohne Migrationshintergrund in den Austausch miteinander bringen“, sagte Angela Hirschhausen, zweite Vorsitzende der Freiwilligenagentur Freiraum. So ein gemeinsames Kochen biete sich an, um im wahrsten Sinne des Wortes einmal „über den Tellerrand zu schauen“. Das gemeinsame Kochen, und auch das Essen, verbinde die Menschen miteinander, sagt die Leiterin der Freiwilligenagentur, Anne Dobiey. Nahid Nateqi und Rabia Rahemi haben Gerichte aus Afghanistan mitgebracht, Klaus Wirries ist für die deutschen Gerichte zuständig. Sie alle sind ehrenamtliche Mitarbeiter der Freiwilligenagentur.

Das Projekt „Senioren ohne Grenzen“ begann im Januar mit einem Besuch bei NDR und ZDF in Hannover, es folgte ein Abend mit Gesellschaftsspielen. „Der Auftakt lief gut, wir haben immer eine tolle Resonanz“, sagte Hirschhausen. Etwa ein- bis zweimal im Monat bietet die Freiwilligenagentur Aktionen an, die eine Mischung aus geselligem Austausch, Ausflügen und Seminaren sind. Der nächste Termin ist das Seminar „Patientenverfügung richtig erstellen“.

„Es gibt vor allem viele alleinstehende Seniorinnen, die so wieder unter Leute kommen“, sagte Hirschhausen. Zwar sei vor allem bei älteren Menschen mit Migrationshintergrund die Sprachbarriere durch mangelnde Fremdsprachenkenntnisse zum Teil hoch. Dafür sei aber eine Übersetzerin bei allen Aktivitäten vor Ort.

Persischer Reis und Rote Grütze

Später standen auf dem Esstisch im Gemeindehaus noch Szegediger Gulasch, das zwar streng genommen aus Ungarn kommt, in Deutschland inzwischen aber ein beliebtes Gericht ist. Dazu gab es auf persische Art zubereiteten Reis, und als Nachspeise bereiteten die Senioren einen Klassiker der deutschen Süßspeisen zu: Rote Grütze.

„Solche Treffen zum Kochen oder auch Spieleabende sollen bald regelmäßig stattfinden“, kündigte Hirschhausen an. Im ersten Halbjahr wolle die Freiwilligenagentur erst einmal schauen, wie die Angebote bei der Zielgruppe ankommen. Für das zweite Halbjahr 2020 erstellen die Freiwilligen dann einen neuen Terminplan.

