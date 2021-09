Lenthe

Sie steht dort, wo die Sonne scheint – die neue Smartbench am Dorfhaus Lenthe, die am Freitag installiert worden ist. Für Lenthes Ortsbürgermeister Jürgen Ermerling hat das Dorfhaus, das vor vier Monaten eröffnet worden ist, damit eine weitere Attraktion. Die Smartbench sei ein umweltfreundliches und klimaneutrales Wunderwerk. Gerade für Jugendliche, aber auch junge Eltern, die sich mit ihren Kindern auf dem Platz am Dorfhaus aufhalten, sei sie ein großer Gewinn. 

„Mit der Smartbank zeigen wir, was Sonne alles kann“, sagt Udo Scherer von der Klimaschutzagentur Region Hannover. „Chillen, Chatten, Chargen“ – das erlaube die solarbetriebene, innovative Sitzbank. Mit der Bank würde Sonnenenergie für die Menschen erlebbar gemacht. In das Sitzmöbel aus Stahlblech ist ein Fotovoltaikmodul eingebaut. Es lädt den Batteriespeicher in der Bank. So steht jederzeit genug Strom bereit, um mehrere Mobiltelefone gleichzeitig aufzuladen. Und: Vollständig aus Solarstrom gespeist, erlaubt sie Nutzern, über freies WLAN kostenlos im Internet zu surfen. Gemeinsam mit der Avacon hat die Klimaschutzagentur das Solarbankprojekt möglich gemacht. Die Kosten betragen etwa 5000 Euro.

Auch in Gehrden soll eine Solarbank aufgestellt werden

Gehrdens Bürgermeister Cord Mittendorf blickt ein wenig neidisch auf die moderne Bank. Doch auch in der Kernstadt werde in Kürze eine Smartbench aufgestellt – möglicherweise am Steintor. Unabhängig davon zeigt sich der Verwaltungschef begeistert von dem Dorfhaus. „Es ist großartig, was die Genossenschaft hier geschaffen hat“, lobt er. Für den Ort sei das Haus ein gewaltiger Gewinn; und der Platz drumherum lade regelrecht zum Verweilen ein.

Ermerling hat aber noch weitere Ideen. In Kooperation mit der Energiegenossenschaft Calenberger Land sollen eines Tages Solarzellen auf das Dach kommen. Und auch eine E-Tankstelle wünscht sich der Ortsbürgermeister an der neuen Anlaufstelle im Dorf.

Positives Fazit nach vier Monaten Dorfhaus

Unabhängig davon zieht Ermerling vier Monate nach Eröffnung des Dorfhauses, in dem ein Laden und ein Café untergebracht sind, ein positives Zwischenfazit. Der Sommer sei bestens gelaufen. Was ihn besonders freut: „Es haben Menschen aus dem Dorf, die sich sonst nicht oder selten begegnet sind, im Café Kontakt geknüpft.“ Das sei eines der großen Ziele der generationsübergreifenden Einrichtungen gewesen. Nun allerdings beginnt mit Herbst und Winter wetterbedingt eine schwierigere Zeit. „Wir müssen abwarten, wie dann die Resonanz ist“, sagt Ermerling.

Ermerling hätte das Aufstellen der Smartbench auch gern mit einem Dorffest verknüpft, um mit den Lentherinnen und Lenthern das Dorfhaus offiziell zu eröffnen. Davon hatte er allerdings Abstand genommen – coronabedingt. „Aber wir holen das nach“, verspricht er.

Ehrenamtliche Helfer gesucht

Die Idee, in Lenthe ein Dorfhaus einzurichten, entstand 2014. 2017 wurde eine Genossenschaft gegründet, um das Projekt mit Gesamtkosten von rund 150.000 Euro zu finanzieren. Gut 140 Mitglieder sind mit mehr als 200 Anteilen beteiligt.

Derzeit gibt es 40 bis 50 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer, über weitere Freiwillige würde sich Ermerling freuen. Wer Interesse hat, kann sich per Mail an personal@dorfhaus-lenthe.de wenden. Geöffnet hat das Dorfhaus am Pagenburgweg mittwochs von 15 bis 18 Uhr, freitags von 15 bis 19 Uhr, sonnabends von 8 bis 10 Uhr und von 15 bis 19 Uhr sowie sonntags von 8 bis 10 Uhr und von 15 bis 18 Uhr.

