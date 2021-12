Gehrden

Es ist bereits das zweite Weihnachtsfest nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie. Und wie schon im Vorjahr sind die Ansteckungsgefahren auch jetzt wieder besorgniserregend hoch. In Gehrden reagieren viele Menschen auf diese Entwicklung und verbringen die Festtage in einem deutlich kleineren Kreis, als es ohne die Pandemie der Fall wäre. Andere wiederum fühlen sich überhaupt nicht eingeschränkt und feiern Weihnachten wie gewohnt. Auf dem Gehrdener Wochenmarkt berichten einige Gehrdener von ihren Plänen.

Gehrdener Seniorin verzichtet auf Fahrt in voll besetztem Zug

Eine besonders folgenschwere Entscheidung hat wegen der Corona-Gefahren die 82-jährige Uta Maiwald aus Gehrden getroffen. „Ich bin alleinstehend und feiere diesmal Weihnachten ganz alleine“, sagt die Seniorin. Sie verzichtet auf das Angebot, mit dem Zug nach München zu fahren, um die Festtage mit ihrer Tochter zu verbringen. „Ich bin zwar doppelt geimpft, werde aber erst Anfang Januar geboostert und habe keine Lust, in einem voll besetzten Zug mit unzähligen Menschen dicht an dicht einige Stunden zu verbringen“, begründet Maiwald ihren Entschluss. Ihr sei es auch zu lästig, während der gesamten Zugfahrt einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Schwermut löse das einsame Fest bei ihr aber nur bedingt aus. „Ich habe mir leckeren Lachs gekauft, den ich an Heiligabend genießen werde“, sagt Maiwald. Sie könne mit dieser Folge der Corona-Pandemie ganz gut umgehen, betont die 82-Jährige.

„Wir nehmen auf unsere ungeimpften Kinder Rücksicht“

Der 48-jährige Stefan Meinshausen aus Gehrden will wegen der Pandemie das Weihnachtsfest in einem kleineren Kreis als sonst verbringen – gemeinsam mit seiner Frau und den beiden Kindern. „Aber nur mit einem von insgesamt zwei Familienzweigen“, sagt der Familienvater. Gemeinsam mit einem Teil der Familie aus Südniedersachsen sei entschieden worden, auf den Besuch dieser Angehörigen zu verzichten. Zwar seien er, seine Ehefrau sowie die Eltern alle bereits geboostert. „Unsere Kinder sind noch nicht geimpft, auf sie müssen wir Rücksicht nehmen“, begründet der Vater den Entschluss. Überhaupt sei die Auswahl der Aktivitäten mit den Kindern derzeit anders, als es ohne die Pandemie der Fall wäre. „Weihnachten feiern wir nun also mit sechs Personen. Es gibt Bockwurst und Kartoffelsalat“, berichtet Meinshausen.

Großeltern wollen nicht in ein Restaurant gehen

Die Familie der 23-jährigen Mareike nimmt an den Festtagen Rücksicht auf die Sorgen der Großeltern. Diese seien zwar geboostert, sagt die junge Frau. „Trotzdem gehen wir in diesem Jahr am ersten Festtag nicht wie sonst immer in einem Restaurant mit ihnen essen, weil sie sich dabei unwohl fühlen würden“, sagt die 23-Jährige. Stattdessen besuche sie mit ihren Eltern die Großeltern. Dann seien auch die Onkel und Tanten mit dabei. Heiligabend verbringt die junge Frau „wie immer“ im kleinen Kreis. „Mit den Eltern und meinem Bruder“, sagt sie.

„Wir sind alle geboostert“

Ihre 24-jährige Freundin Angelina aus Gehrden feiert Heiligabend ebenfalls nur im engsten Familienkreis – mit dem 27-jährigen Bruder und ihrer Mutter. Dass eine der drei Personen nicht geimpft sei, bereite den beiden anderen bereits geboosterten Angehörigen jedoch keine große Sorge. Auch Laureen und Jan Wittwer aus Gehrden verbringen das Fest „so, wie wir es sonst auch machen“, sagt der Familienvater. Heiligabend stehe ein Treffen von vier Generationen mit Oma, Uroma und Tante auf dem Programm – mit insgesamt sieben Personen. Die weiteren Festtage seien nicht von der Pandemie beeinträchtigt. „Dann besuchen wir unsere Eltern. Wir sind aber alle geboostert“, sagt der Mann aus Gehrden.

Geimpfte Familie macht auch Corona-Test

Die 42-jährige Claudia Sümenich feiert Heiligabend so wie immer. „Mit den beiden Söhnen und deren Freundinnen und der Oma“, erzählt sie. Am Abend komme schließlich noch ihr Freund Holger Rössig mit dazu. „Wir sind zwar alle geboostert, aber wir machen trotzdem vor unserem Treffen vorsichtshalber einen Corona-Test“, berichtet die Mutter. Was die befragten Menschen aus Gehrden alle eint: Sie schlendern über den Wochenmarkt, um vor dem Fest noch einige Besorgungen zu erledigen.

Von Ingo Rodriguez