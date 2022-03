Gehrden

Vor zwei Jahren ist beschlossen worden, dass ein Mobilitätskonzept für das Gehrdener Stadtgebiet erstellt werden soll. Damit beauftragt wurde das Beratungsunternehmen Verkehrsconsult Dresden-Berlin (VCDB). Im Ausschuss für Mobilität, Sicherheit und Brandschutz gab es einen Zwischenstand.

Die Tendenz ist klar: Der Radverkehr, die Fußgänger und der Öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) sollen gestärkt werden – und zwar so, dass die Menschen motiviert werden, ihr Auto stehen zu lassen. Das zumindest wünschen sie die Bürgerinitiative (BI) „Wir in Gehrden“, die Arbeitsgruppe Agenda 2030 und die Arbeitsgruppe Verkehr in Everloh und Ditterke, die ihre Wünsche und Forderung für das Mobilitätskonzept eingebracht haben.

Das Konzept solle die Rücksichtnahme im öffentlichen Raum fördern, sagte beispielsweise Eva Ehrenberg-John von der BI „Wir in Gehrden“. Sie wünsche sich eine Reduzierung des motorisierten Individualverkehrs und des damit verbundenen CO2-Ausstoßes. Aus ihrer Sicht ist das sehr wohl umsetzbar. „Gehrden ist eine Stadt der kurzen Wege“, sagte sie. Doch dafür müssten die Rahmenbedingungen verbessert werden; unter anderem müssten die Geh- und Radwege ausgebaut werden. „Der öffentliche Raum darf nicht vom ruhenden und fließenden Verkehr dominiert werden“, forderte Ehrenberg-John. Bei der Erstellung des Konzepts sei es zudem sehr wichtig, die Bürgerinnen und Bürger einzubinden.

Mehr Aufklärungsarbeit

Das sieht Ralf Losert von der Gruppe Mobilität der Arbeitsgruppe Agenda 2030 ähnlich. So plädiert die Gruppe beispielsweise für mehr Bewegungsraum von Fußgängern und Radfahrern, eine Neuordnung des ruhenden Verkehrs, einen gezielten Ausbau des ÖPNV zwischen Gehrden und Weetzen sowie Redderse und Wennigsen, einen Radschnellweg zwischen Gehrden und Hannover, breitere Gehwege mit mehr Ruhebänken, Tempo 20 oder 10 am Steintor, Verzicht auf den Bau eines Parkhauses, sowie Tempo 30 auf der Schulstraße zwischen Haus Gehrden und der Kreuzung an der Lange Feldstraße. Für Losert ist es aber vor allem wichtig, eine Verkehrswende in den Köpfen der Menschen zu verankern. „Wir müssen Aufklärungsarbeit leisten“, meinte er. Und die alternativen Angebote zum Auto müssten so attraktiv sein, dass sie auch angenommen werden. Es sei eine zentrale Fragestellung, wieso und warum es vielen Personen schwerfällt, auf das Auto zu verzichten, und warum die bestehenden Angebote nicht genutzt würden.

Radfahrerinnen und Radfahrer haben in Gehrden nicht überall gute Voraussetzungen. Das soll sich ändern. Quelle: Dirk Wirausky

Ralf Tegtmeyer hat mit der Arbeitsgruppe Verkehr in Everloh und Ditterke den Blick auf die beiden Gehrdener Ortsteile gelegt, die an der B65 liegen. „Beide Dörfer sind zerschnitten“, wies er auf die besondere und gleichzeitig schwierige Situation von Everloh und Ditterke hin. Die Gruppe habe vor diesem Hintergrund nach kreativen Lösungen gesucht. Herausgekommen sind dabei unter anderem, dass die seit Jahrzehnten geplante Umgehungsstraße nicht in Vergessenheit geraten dürfe; auch eine örtliche Geschwindigkeitsreduzierung von Tempo 30 auf der viel befahrenen B 65, die die A 2 mit Hannover verbindet, sei ein großer Wunsch. Ferner steht eine Überplanung der Kreuzung B 65/K 230 in Everloh auf der Liste. Gestärkt werden solle laut Tegtmeyer auch der Radverkehr. „Für uns ist es entscheidend, die Lebensqualität in den Orten zu verbessern“, betonte Tegtmeyer.

Planer spricht von guten Ansätzen

Verkehrsplaner Christoph Bochmann vom VCBD versprach, die „guten Ansätze“ im Konzept zu berücksichtigen und einzuarbeiten. Dabei müssten aber immer die gesetzlichen Vorgaben im Blick behalten werden. „Nicht alle Ideen sind umsetzbar“, sagte Bochmann.

Bislang hat das Planungsbüro zahlreiche Daten ausgewertet. Die Experten kommen dabei zu der Erkenntnis, dass die Verkehrsbelastung im Gehrdener Stadtgebiet relativ hoch sei. Ein Ziel solle deshalb sein, den Autoverkehr zu reduzieren. Auch der ÖPNV müsse ausgebaut werden, auch wenn Bochmann die Ansicht vertrat, dass Gehrden durch den SprintH gut an Hannover angebunden sei – selbst wenn die lange Fahrzeit verbesserungswürdig sei. Defizite gebe es aber in einigen Ortsteilen. „Es müssen andere Verbindungen gestärkt werden“, so Bochmann.

In Bezug auf den Radverkehr kommen die Planer zu dem Zwischenfazit, dass das Radwegenetz zwar gut ausgebaut sei, aber die oft zu schmalen Wege in einem schlechten Zustand seien. Eine Überarbeitung des Radverkehrangebots sei erforderlich. Gleiches gilt auch für den Bereich der Fußgänger. So gebe es Defizite im Bereichs des Steintors und an den Schulen; in den Ortsteilen würden zudem Gehwege und Überwege fehlen.

Haushaltsbefragung im April oder Mai

Im nächsten Schritt soll im April oder Mai eine Haushaltsbefragung stattfinden. 1700 Haushalte im Stadtgebiet werden angeschrieben. „Die Auswahl ist zufällig“, sagte Bochmann. Damit wollen sich die Verkehrsplaner ein Meinungsbild schaffen. Ferner sind auch drei Workshops für Bürgerinnen und Bürger geplant.

Unabhängig davon warnte Rudi Locher (FDP) bei künftigen Planungen davor, die Autofahrerinnen und Autofahrer als „die Bösen“ darzustellen. „Wir brauchen im Stadtgebiet ein Miteinander aller Verkehrsteilnehmer“, betonte er.

Von Dirk Wirausky