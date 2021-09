Gehrden

Es sei ein spannender, aber auch sehr anstrengender Tag gewesen, gestand Bürgermeister Cord Mittendorf. Einen ganzen Tag haben sich 13 Sach- und Fachverständige mit den 16 Entwürfen befasst, die beim Architekturwettbewerb für den Bau der neuen Grundschule Am Castrum eingereicht worden sind. Am Ende war das Ergebnis des Preisgerichts einstimmig: Der erste Preis – und ein Preisgeld in Höhe von 9000 Euro – geht an das Büro h4a-architekten aus Düsseldorf. Nach dessen Vorstellungen wird im Spätsommer 2023 mit dem Bau der Schule begonnen. Zuvor wird der alte Schulkomplex komplett abgerissen. Ab dem Schuljahr 2025/26 soll in der Schule unterrichtet werden. Etwa 16 Millionen Euro soll das Gebäude kosten.

Als Modell steht sie schon: die neue Grundschule Am Castrum. Quelle: Dirk Wirausky

Vierzügige Schule mit 20 Klassen geplant

Der Entwurf reiht entlang eines neu geschaffenen, öffentlichen Boulevards vier Baukörper perlenartig auf. Östlich liegen zwei sogenannte Lernhäuser, westlich die Festhalle mit Foyer und Fachklassen. Der vierte Komplex ist der Verwaltungstrakt. Durch die Stellung der einzelnen Körper werden laut Architekten Freiräume gebildet und die Eingangssituation sei klar erkennbar. Bedingt durch die von Ost nach West verlaufende „Schulstraße“ sei die Orientierung einfach und übersichtlich. Klassisch nach Jahrgangsstufen seien die Lernhäuser sortiert. Als zweites „Zuhause“ gruppieren sie sich um ein gemeinsames Forum (Marktplatz) und haben einen direkten Zugang in ein „grünes Klassenzimmer“, Gärten zum Forschen und Naturraum. Geplant ist eine vierzügige Schule mit 20 Klassen beziehungsweise Gruppenräumen. Die Architekten schlagen vor, die zweigeschossige Schule im Holzmassivbau zu errichten.

Schulleiterin ist begeistert

Nina von Zimmermann, Leiterin der Grundschule Am Castrum, war begeistert. „Ich könnte mit den Entwürfen aller Preisträger leben“, sagte sie. Für den Entwurf des Büros h4a spreche die Optik und das Gefühl, zu Hause zu sein. „Es ist eine gute Verbindung von innen nach außen gelungen“, so von Zimmermann. Der Entwurf sei mehr als nur ein Ort der Schule. Auch die gut durchdachte Gestaltung der Außenflächen und die Einbindung der Festhalle in den Schulkomplex gefällt von Zimmermann. „Das ist ein schlüssiges Konzept“, lobte sie. Der städtische Projektleiter Jan Garberding kündigte allerdings schon an: „Der Entwurf wird nicht genauso gebaut werden.“ Es werde in Absprache mit dem Architekturbüro Veränderungen geben.

Auf den ersten Blick wie ein Wohngebäude wirkt der Entwurf des Büros h4a-Architekten der neuen Grundschule Am Castrum. Quelle: h4a-Architekten

Lob für das Raumkonzept

Das siegreiche Büro aus der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt hatte sich für die Preisverleihung überraschend abgemeldet. Ins Rathaus gekommen waren dagegen die Architektinnen und Architekten auf den Plätzen zwei und drei. Und sie lobten die „klare Aufgabenstellung“. Jan Uetzmann vom Büro Mosaik aus Hannover sprach von einer „tollen Auslobung“. Die Schule habe eine inhaltliche Vorstellung von dem gehabt, was sie sich in ihrer Schule wünsche. „Das Raumprogramm ist zukunftsorientiert“, sagte er. Es habe Spaß gemacht, mit diesen konkreten, aber gleichzeitig flexiblen Vorgaben zu arbeiten.

Dieses Lob galt vor allem für die Schulleitung um Nina von Zimmermann. Viel Zeit sei in das Raumprogramm investiert worden, sagte sie. Gemeinsam mit dem gesamten Kollegium sei dort ein nachhaltiges pädagogisches Konzept für die neue Grundschule entwickelt und erarbeitet worden. „Es biete Spielraum für weitere Ideen“, sagte von Zimmermann.

Die beiden anwesenden Architekturbüros sprachen darüber hinaus von einer besonderen Herausforderung. „Es ist immer etwas Spezielles für Architekten, sich so einem Wettbewerb zu stellen“, sagte Maria Pfitzner vom Büro Pfitzner Moorkens Architekten aus Hannover, dessen Beitrag auf den zweiten Platz kam. Und arbeitsintensiv. Es werde viel Energie, Zeit und auch Geld in einen Entwurf gesteckt, so Pfitzner.

Tev Wilhelmsen vom drittplatzierten Büro Mosaik gab auch zu: „Jeder will den ersten Preis haben.“ Gleichzeitig seien solche Wettbewerb gut für die Entwicklung eines Büros. „Es ist wichtig für uns, immer wieder an aktuellen Themen zu arbeiten“, sagte Wilhelmsen. Prämiert wurden insgesamt vier Beiträge, ein Entwurf bekam das Prädikat Anerkennung. Die Wettbewerbsarbeiten sind zurzeit im Foyer des Rathauses zu sehen.

Von Dirk Wirausky