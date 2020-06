Gehrden

Fitnessstudios, Freibäder und Restaurants sind geöffnet- langsam kehrt ein wenig Normalität ein. Obwohl noch eine gewisse Verunsicherung herrscht, sehnen sich viele nach dem, was vor der Coronakrise ihren Alltag maßgeblich beeinflusst hat: dem Vereinsleben. Das gestalte sich jedoch laut Christoph Walther von der Gehrdener Stadtkantorei an mancher Stelle nach wie vor problematisch.

„Es ist ein schwieriges Spannungsverhältnis“, berichtet der Vorsitzende des Chors. Auf der einen Seite gehörten viele der 50 Sänger altersbedingt zur Risikogruppe, und die Menschen zu schützen, stehe an erster Stelle. Auf der anderen Seite wachse mit jedem Tag die Lust, sich zu treffen, zu singen, zu proben - und aufzutreten.

Singen gilt als besonders „infektionsfördernd“

Singen habe sich jedoch als besonders „infektionsfördernd“ herausgestellt. Deshalb sehe Walther kaum eine Möglichkeit, dass die Gruppe in naher Zukunft probt. Um den Kontakt zu halten, würden die fünf Vorstandsmitglieder abwechselnd Rundmails verschicken. Man schicke sich Stücke zum einstudieren, empfehle sich Musik und gebe Ausblicke, über nächste Schritte.

Diese seien allerdings schwierig zu planen, da völlig unklar sei, wann etwa Konzerte erlaubt werden. „Und selbst wenn Auftritte möglich sind, stellt sich die Frage, ob Publikum kommt“, sagt Walther. Dadurch verschlimmere sich ein weiteres Problem: finanzielle Einbußen. Durch den Wegfall von Konzerten, aber bereits gebuchten Solisten oder Orchestern, hätte die Stadtkantorei schon jetzt einiges von ihrem Puffer verloren. „Die Mitgliedsbeiträge kommen immerhin noch rein.“ Es sei auch niemand ausgetreten. Und auch wenn es nicht nach baldiger Entspannung aussehe, stehe für ihn fest: „Was immer passiert, wir halten durch.“

Kammerorchester kann bald wieder proben

Ähnlich schwierig schildert Henri Orbons, Vorsitzender des Gehrdener Kammerorchesters, die Situation. Es fehle an Einnahmen durch Auftritte. Im Gegensatz zum Chor sei es für das 25-köpfige Streichorchester jedoch bald möglich – mit Sicherheitsabstand – zu musizieren. „Wir haben einen Raum bei einer Firma bekommen, da haben wir viel Platz“, berichtet Orbons. Wie genau die Proben ablaufen, stehe noch nicht fest, doch die Vorfreude sei groß. Der einzige Haken: Vorher konnte die Gruppe im Rathaus proben, jetzt müsse sie Miete zahlen.

Bislang habe das Orchester die Zeit damit überbrückt, viel zu telefonieren. „Wir tauschen uns aus und schicken Noten zu allen nach Hause“, berichtet Orbons. So könne sich jeder schon einmal vorbereiten. Aber im Grund „warten einfach alle darauf, dass es weiter geht“.

DLRG bietet wieder Training an

Beim DLRG sei das nun der Fall, berichtet Kai Stahn, Vorsitzender der Gehrdener Ortsgruppe. Nachdem alles auf Null runtergefahren wurde, sei jetzt das Training an den Montagen im Freibad wieder möglich. Allerdings anders als zuvor in kleinen Gruppen mit maximal sechs Teilnehmern. Wie genau das gestaffelt wird, stehe noch nicht fest. Auch an einem Hygieneplan für das Training sitze der Verein derzeit. „Den lassen wir dann noch vom Gesundheitsamt absegnen“, berichtet Stahn. Er sei gespannt, wie das Angebot angenommen wird. „Die Menschen sind ja noch sehr vorsichtig.“ Trotzdem freue er sich, dass die Schwimmer endlich wieder ins Wasser dürfen.

Finanziell sei der Verein gut aufgestellt, hätte keine Einbußen zu verzeichnen. „Wir haben die Zeit sogar gebraucht“, sagt Stahn. In diesem Jahr sei das Becken des Freibads ausgebessert worden, das hätte ein wenig länger gedauert, als es lediglich zu streichen.

SV Gehrden nimmt Hallenbetrieb auf

Auch der SV Gehrden hätte die Zeit gut genutzt, berichtet der Vorstandssprecher Rolf Meyer. Die Trainer seien auf Zack und hätten in den vergangenen Wochen viele Online-Kurse angeboten, gerade im Bereich Gymnastik-Turnen-Fitness. Das sei gut angenommen worden. „Wir haben keine Mitglieder verloren, eher noch welche dazu bekommen“, erzählt Meyer. Weiterhin sei im Außenbereich vieles möglich gewesen, auch in den vergangenen Monaten. „Auf den zwei großen Rasenplätzen und den Tennisplätzen waren Sportler unterwegs“, berichtet er.

Kontaktsport sei im Grunde das größte Problem. Da könne er keinen genauen Ausblick geben, wie es weitergehe. Fest stehe aber, dass der Hallenbetrieb langsam wieder aufgenommen werden soll. „Aber natürlich immer mit klaren Regeln, Mindestabstand und wir haben an vielen Stellen Desinfektionsmittel bereitgestellt.“ Es gelte jetzt: von Woche zu Woche schauen, was möglich sei.

DRK „hat kaum gelitten“

Diesem Prinzip folgt auch der DRK-Ortsverein Gehrden. Nach Angaben der Vorsitzenden, Andrea Nitsch, sei die Corona-Krise für die Gruppe im Vergleich zu anderen weniger schlimm gewesen. „Wir haben kaum gelitten.“ Auch finanziell sei der Ortsverein gut aufgestellt und könne nicht klagen. Obwohl alle Aktivitäten ausgefallen seien.

Auch die Jahresversammlung sei abgesagt worden. Diese soll allerdings sobald wie möglich nachgeholt werden. „Wir haben demnächst auch eine Vorstandssitzung“, berichtet Nitsch. Dort bespreche die Gruppe dann, wie und wann die aktive Arbeit beim DRK weitergeht. Ein Aspekt, der Nitsch wichtig ist: „Wir wollen möglichst bald die Kleiderkammer öffnen, damit die Bedürftigen sich Sommerklamotten holen können.“

Von Janna Silinger