Gehrden

Es ist bereits der sechste Abschnitt der Innenstadtsanierung – und es wird der letzte sein: In gut einem Jahr soll damit begonnen werden, die Alte Straße und die Dammstraße in Gehrden zu erneuern. Die Stadt erhält dafür Landesmittel aus dem Städtebauförderprogramm „Lebendige Zentren“. 675.000 Euro stehen bereit.

Nach Angaben der städtischen Projektleiterin Christine Unselt wird zunächst mit der Vermessung der Straße begonnen. Anschließend soll ein Baumgutachten erstellt werden. Der Sanierungsbeirat wird ebenfalls in die Planungen einbezogen; und auch die betroffenen Anlieger und Geschäftsleute werden über die baulichen Maßnahmen informiert.

Platz an der Kreuzung soll umgestaltet werden

Gegenwärtig sieht es so aus, dass die Fahrbahn und der Fußweg der Alten Straße und der Dammstraße erneuert werden. Am Dammtor soll zudem der Platz an der Kreuzung umgestaltet werden.

Auch die Kreuzung am Dammtor soll im Zuge der Innenstadtsanierung umgestaltet werden. Quelle: Dirk Wirausky

Unselt betonte in der Sitzung des Ausschusses für Bau- und Städteplanung, dass bei der Gestaltung der beiden Straßenzüge Umweltaspekte eine wesentliche Rolle spielen würden. „Es sind zahlreiche Bepflanzungen geplant“, sagte sie. Unabhängig davon glaubt sie, dass die Arbeiten nicht so umfangreich sein werden wie beispielsweise am Steinweg.

Auch Kanalarbeiten sind möglich

Wie umfangreich die Arbeiten an der Dammstraße tatsächlich werden, ist nach Ansicht der stellvertretenden Fachbereichsleiterin Beate Küchemann allerdings noch unklar. Es könnten Kanalarbeiten nicht ausgeschlossen werden. Die Kanäle und die Versorgungsleitungen müssten überprüft werden. „Erst wenn die Vorplanung abgeschlossen ist, wissen wir, was alles gemacht werden muss“, sagte sie.

Derweil ist de Umgestaltung des Marktplatzes so gut wie abgeschlossen. Es werden noch einige Pflanzbeete angelegt; und auch ein Platz für den Bücherschrank wird noch gesucht.

Die Innenstadtsanierung in Gehrden hat vor acht Jahren begonnen. Zunächst wurde die Nordstraße erneuert, es folgten die Steintor-Kreuzung, der komplette Steinweg und zuletzt der Marktplatz inklusive des Geländes rund um die Margarethenkirche.

Nichts Neues gibt es im Übrigen zu zwei Dauerthemen im Innenstadtbereich. Auf dem seit Jahren brachliegenden Grundstück am Steinweg 1-3, das derzeit als Parkplatz genutzt wird, gebe es laut Unselt zwar Gespräche zwischen Eigentümer und zwei interessierten Projektentwicklern, doch bislang sei es zu keinem Ergebnis gekommen. Und auch die Verhandlungen um das Haus am Steinweg 25 machen keine Fortschritte. Die Verhandlungen zwischen Eigentümerin und einer Interessentin gestalten sich schwierig, sagte Bürgermeister Cord Mittendorf.

Von Dirk Wirausky