Gehrden

Nun durfte sie endlich darüber reden und es ihren Freunden erzählen. Sophie Koeppen aus Gehrden hatte in der vergangenen Woche in der TV-Sendung „Dein Song“ des Fernsehsenders Kinderkanal (KiKA) die nächste Runde erreicht. Am Dienstag erfolgte die entsprechende Ausstrahlung, die Aufzeichnung der Castingshow fand jedoch schon im Sommer statt. Sophie durfte bislang nichts über das Ergebnis verraten.

Doch eigentlich brauchte sie gar nicht von sich aus berichten, ob sie die Vorrunde überstanden hat und ins sogenannte Komponisten-Camp eingezogen ist. „Ich habe so viele Nachrichten bekommen, mein Handy ist fast explodiert“, sagt die 14-Jährige und erzählt begeistert von „tollen Resonanzen – auch von Leuten, mit denen ich lange nicht mehr geschrieben habe. Insgesamt hätte ich nie gedacht, dass mir so viele Menschen im Fernsehen zugucken“.

Fernsehabend mit der Familie erlebt

Sophie im Fernsehen beobachten – ungewohnt, das galt natürlich auch für die junge Künstlerin selbst. „Das war alles unglaublich, ein echt unwirkliches Gefühl, mich im Fernsehen zu sehen.“ Zusammen mit ihren beiden Geschwistern sowie Mutter und Vater versammelte sie sich vor dem heimischen TV-Gerät. Und dann wurde es ein gemütlicher oder aufregender Fernsehabend? Die 14-Jährige lacht. „Ich war ganz entspannt. Denn ich wusste ja, dass ich das beim Casting gut gemacht habe.“

Weiter ging es nun im Komponisten-Camp, das im Bergdorf Ellmau in Österreich gedreht wurde. Dabei stand auf dem Programm, mithilfe von Profis und einer Band weiter am eigenen Song zu feilen und daraus ein bühnentaugliches Arrangement machen – im Fall Sophie also eine weitere Verfeinerung des Stücks „Let Me Dream“. In ihrer selbst geschriebenen Ballade singt sie von ihrem Traum und Berufswunsch einer Musikerin.

Das Bild zeigt die Jury mit den Teilnehmern im Hintergrund auf Heuballen. Dort ist Sophie in der mittleren Reihe als dritte Person von links zu sehen. Quelle: André Conrad

Die erste Ausstrahlung erfolgte am vergangenen Donnerstag. „Die Umgebung dort war traumhaft, ich habe diese Atmosphäre sehr genossen.“ Sehr wohl fühlte sie sich auch in der Band, vor allem an der Seite von Daniel Stelter. „Er spielt E-Gitarre, dieses Instrument mag ich auch selbst sehr gern.“ Und dann haben die auch noch ihren Song gespielt – die Begeisterung, mit der Sophie davon erzählt, ist zu spüren. „So etwas habe ich noch nie erlebt. Ich erinnere mich noch daran, wie ich vor lauter Freude nur noch ein Grinsen im Gesicht hatte und kaum noch singen konnte“, sagt sie und lacht.

Und das sagt Sophies Lehrerin Eine Schülerin des Matthias-Claudius-Gymnasiums (MCG) im Fernsehen und dazu noch sehr erfolgreich – klar, dass das auch in der Gehrdener Schule selbst für Gesprächsstoff sorgt. „Ich freue mich sehr für Sophie. Sie ist ein Ausnahmetalent“, sagt Sabina Kampkötter. Sie ist die Klassen- und zugleich Musiklehrerin von Sophie in der Klasse 10 MZ, wobei die Buchstaben für den Musikzweig stehen. Dieses Profil mit dem Schwerpunkt Musik wählte Sophie bei ihrem Start auf dem MCG in der fünften Klasse, ab dem achten Jahrgang übernahm Sabina Kampkötter die Klasse. Die Lehrerin erinnert sich an die sogenannte Musizierstunde im Herbst 2019, mit der das MCG traditionell einem breiten Publikum in der Aula das Können seiner Musiktalente zeigt. „Da waren wir von Sophies Auftritt total beeindruckt.“ Später habe ihr Sophie von ihren Überlegungen erzählt, sich beim Kinderkanal für das Format „Dein Song“ zu bewerben. Dass Kampkötter ihrer Schülerin gut zugeredet hat, diesen Plan umzusetzen, war im Nachhinein eine prima Idee. Dazu passt perfekt, dass das Thema Songwriting aktuell Bestandteil des Musikunterrichts ist. „Natürlich sprechen wir auch über die Sendung. Alle Schüler freuen sich und fiebern mit“, sagt Kampkötter. hg

Warum sie sich in der Band auch so wohlfühlte: Die Aufregung, von der sie gegenüber dieser Zeitung bei ihrem ersten Auftritt vor der Jury berichtet hatte, war komplett weg. „Das ist ein anderes Gefühl, als wenn man allein da steht. In einer Band unterstützt man sich gegenseitig.“ Dass überall viele Leute standen und zuhörten, vor allem das Kamerateam, spielte keine Rolle mehr. „Ich habe mich einfach sehr wohl gefühlt.“

Am Donnerstag, 10. März, ist Sophie wieder ab 19.25 Uhr im KiKA in der Sendung „Dein Song“ zu sehen. Dann erfährt der Zuschauer, ob die Gehrdenerin das Finale erreicht, welches am 19. März in einer Livesendung über die Bühne geht. Ob es zum Einzug in die Endrunde gereicht hat, darf Sophie natürlich nicht verraten. Sollte es klappen, dürfte ihr Telefon vermutlich wieder explodieren.

Von Stephan Hartung