Gehrden

Der Kinderkanal (KiKA) startet in der kommenden Woche in eine neue Auflage seines Wettbewerbs „Dein Song“. Mit dabei ist auch Sophie Koeppen aus Gehrden – und das schon zu Beginn in der ersten Folge am Montag, 22. Februar, sowie als Fortsetzung am Tag danach. Die insgesamt 16 Folgen der Staffel strahlt der KiKa immer montags bis donnerstags ab 19.25 Uhr aus. Was der Zuschauer dann sieht, wurde im vergangenen Sommer mit 16 Wettbewerbern in Wiesbaden auf Schloss Biebrich gedreht. Vertragsgemäß darf Sophie noch nicht darüber reden, ob sie sich für die zweite Runde qualifiziert und damit eine Chance auf das Finale der besten acht Komponisten hat. Vor der Ausstrahlung hat die Redaktion ein Gespräch mit der Zehntklässlerin des Matthias-Claudius-Gymnasiums (MCG) geführt.

Hallo Sophie, wie hast du die Teilnahme an „Dein Song“ erlebt?

Ich kannte die Sendung schon längere Zeit und habe sie im Fernsehen geguckt. Aber jetzt mal selbst vor der Kamera zu stehen – das war ungewohnt, hat aber sehr viel Spaß gemacht und war ein super Erlebnis. Das ganze Team war total nett, man hat sich willkommen gefühlt.

Das sind Jury und Kandidaten der 13. Staffel. Die Sendungen wurden auf Schloss Biebrich aufgezeichnet. Quelle: FOOLPROOFED GmbH

Natürlich darfst du nicht viel verraten. Trotzdem mal gefragt: Wie lief der Auftritt ab?

Ich habe Klavier gespielt und dazu meinen selbst komponierten Song „Let Me Dream“ gesungen. Weil ich der Jury erzählt habe, dass ich auch Cello- und Querflötenstimmen für meinen Song geschrieben habe, durfte ich diese danach noch auf diesen Instrumenten vortragen.

Das ist Sophie Koeppen Sophie Koeppen lebt in Gehrden und kommt aus einer musikalischen Familie. Sie besucht die zehnte Klasse des Matthias-Claudius-Gymnasiums. In ihrer Klasse ist sie die jüngste Schülerin. Zum Ende der nächsten Woche, wenn sie in der KiKa-Sendung „Dein Song“ zu sehen ist, wird sie 15 Jahre alt.

Und wie war es mit dem Lampenfieber?

Das war vorhanden. Weil es eben anders war als sonst. In der Schule bei Konzerten oder beim Wettbewerb „Jugend musiziert“ hatte ich schon Auftritte vor Publikum. Dabei war ich aber nicht aufgeregt.

Dieses Foto von Sophie entstand im vergangenen Sommer beim Casting in Wiesbaden. Quelle: FOOLPROOFED GmbH

Stichwort Schule: Im MCG bist du im Musikprofil. Wie sehr hat es dich geprägt für dein Hobby?

Für mich war sehr früh klar, dass ich den Musikzweig gehen will. Denn Musik ist ab der fünften Klasse ein Hauptfach und mir sehr wichtig. Das alles hat mich weitergebracht, sodass ich in der Schule im Mädchenchor singe und in einer Big Band gespielt habe.

Das ist die Sendung „Dein Song“ Seit 2008 strahlt der Fernsehsender KiKa (Kinderkanal) das Format „Dein Song“ aus. Dabei geht es darum, dass Kinder und Jugendliche eigene Lieder komponieren und sich damit bewerben – und schließlich vor einer Jury vortragen. In der Jury sitzen Prominente wie Angelo Kelly oder Miez Katz, die bereits als Experten in anderen Musikshows im Einsatz waren. Das Prinzip ist wie bei vergleichbaren Castingshows: Es geht darum, sich in einzelnen Runden gegen die Konkurrenz durchzusetzen und ein Finale zu erreichen. Der Höhepunkt der aktuell 13. Staffel ist für den 19. März als Livesendung geplant, nach der der Songwriter oder die Songwriterin des Jahres 2021 gekürt wird. Das Publikum ermittelt den Sieger per Telefon- oder Onlinevoting. hg

In der Pressemappe über dich steht in deinem Steckbrief, dass Paul McCartney dein Vorbild ist. Für ein Mädchen in deinem Alter recht ungewöhnlich ...

... (lacht) das stimmt. Ich höre natürlich auch das, was man in meinem Alter so hört. Die Musik von Alec Benjamin und Ariana Grande finde ich toll. Ariana ist für mich ein Gesangsvorbild. An Paul McCartney fasziniert mich, wie er seine Songs schreibt. Das ist schon etwas besonders und besteht nicht nur aus vier Akkorden.

Wie ist der Song „Let Me Dream“ entstanden?

Ich kann gar nicht sagen, wie lange es gedauert hat. Bei dem einen Song geht es schnell, bei dem anderen Song dauert es länger. Ich weiß aber noch: Als das Grundgerüst mit den Akkorden fertig war, habe ich mich um den Text gekümmert.

Beschreibe doch mal, um was es in dem Lied geht.

Es geht nicht darum, dass ich träume, sondern meinen Traum umsetzen will. Und dazu zählt die Musik. Ich möchte Songs schreiben und auf der Bühne stehen. Das möchte ich zu 100 Prozent machen, Musik ist meine Liebe – auch wenn andere Leute sagen, dass das nichts Handfestes ist. Aber von diesem Traum lasse ich mich nicht abbringen. Von alldem handelt das Lied.

Von Stephan Hartung