Gehrden

Eine Spende des Lions Club „Deister“ Calenberger Land hat es der Calenberger Musikschule ermöglicht, außergewöhnliche Blockflöteninstrumente zu kaufen. Musikschulleiter Alfons Schleinschock konnte sich über 3.500 Euro freuen. „Ohne diese Spende hätten wir uns den Renaissance Groß Bass und die Renaissance Tenorflöte nicht leisten können“, bedankte sich Schleinschock bei Hans-Joachim Rohde.

Der Präsident des Lions Club „Deister“ Calenberger Land ließ es sich es nicht nehmen, bei deren erstem öffentlichen Einsatz am Sonntag im Bürgersaal dabei zu sein. „Das Geld ist gut angelegt. Den Kontakt zur Musikschule hat ein Club-Mitglied hergestellt“, so Rohde. Anselm Borrmann habe beim Sommerkonzert der Musikschule in Leveste von Schleinschocks Wunsch erfahren, Renaissance-Flöten in den Bestand der Musikschule aufzunehmen. „Er stieß nicht nur bei mir, sondern auch beim Club-Vorstand auf offene Ohren fügte Rohde hinzu.

Alfons Schleinschock freut sich ganz besonders über die kostbaren Instrumente. „Wir haben das große Glück, mit Ulrike Bartel eine Blockflötenlehrerin in unseren Reihen zu haben, die mit ihrem Können alle Musikepochen abdecken kann. Sie ist überall zu Hause, ob in der Renaissance, im Mittelalter oder im Barock“, sagte Schleinschock. Aber was wäre eine Musikschule ohne die Schüler. „Wir haben besonders gute Musikschüler, die diese speziellen Instrumente auch spielen können. Es passt also perfekt“, lobte er.

Viel Applaus für die Musiker

In der einstündigen Matinee präsentierten sich ausgewählte Blockflötenspieler der Klasse von Ulrike Bartel. Gleich zu Beginn kamen dann auch die neuen Instrumente beim Auftritt des Ensembles Recorder Friend mit Jette und Jule Helmkamp, Lisa Klindworth sowie Charline und Rico Müller zum Einsatz.

Außerdem spielte Jule Helmkamp mit ihrer Partnerin aus Oldenburg ihr Programm „Ping-pong Boffons“ von Jan van Eyck für den diesjährigen Wettbewerb „Jugend musiziert“. Die mehrfache Preisträgerin dieses Wettbewerbs und im Calenberger Land bestens bekannte Musikerin Anouk Krüger wirkte als Gast mit. Die ehemalige Musikschülerin aus Wennigsen studiert mittlerweile Musik in Frankfurt und bereicherte die Matinee im Bürgersaal mit zwei Stücken: Zum einen spielte sie das Andante aus einer Sonate e-moll von Johann Ernst Bach. Mit der Sonate d-moll von Georg Philipp Telemann entließ sie danach das Publikum in den Sonntag.

Die Zuhörer bedankten sich mit lang anhaltendem Applaus bei den Musikern. Auch Alfons Schleinschock war zufrieden. „Es war ein schönes, erfolgreiches Konzert, bei dem junge, hochtalentierte Musiker ihr Können unter Beweis stellten. Vielen Dank für eure Beiträge“, so der Musikschulleiter.

Von Heidi Rabenhorst