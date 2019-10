Gehrden

Das Gerüst für eine große Schaukelanlage ist schon deutlich zu erkennen. Und auch zwei Elemente für weitere Spielgeräte sind bereits fest im Erdreich verankert. Rund vier Wochen nach dem Beginn gehen die Bauarbeiten für den geplanten Spielplatz im Neubaugebiet Großes Neddernholz zügig voran. „Es waren nur deshalb zwischendurch kürzere Arbeitspausen notwendig, weil der Beton für die fest installierten Konstruktionen aushärten musste“, sagt Gehrdens kommunaler Fachdienstleiter Holger Spohr. Er ist aber zuversichtlich: Es gebe zwar für die neue Freizeitanlage keinen festen Bauzeitenplan wie bei einem großen Gebäudeprojekt. „In etwa sechs Wochen soll der Spielplatz aber schon eröffnet werden“, kündigt Spohr an.

Im Neubaugebiet Großes Neddernholz gehen die Bauarbeiten für den neuen Spielplatz wie geplant voran. Quelle: Ingo Rodriguez

Spielplatz kostet 75.000 Euro

Das Areal im Nordosten des Wohngebiets an der Straße Am Hellweg soll ein Treffpunkt für Kinder und Jugendliche werden. Geplant sind laut Stadtverwaltung eine Turmkletteranlage, ein karussellartiges Drehspiel, ein Sandspielbereich sowie eine Schaukelanlage mit Vogelnestelement und Zweisitzer. Ein in ersten Entwürfen geplantes Kleinspielfeld mit Minitoren ist von den Anwohnern mehrheitlich abgelehnt worden – vor allem von den unmittelbar am Spielplatz wohnenden Familien. An der Gestaltung der Spielfläche gegenüber des Margarethenkindergartens waren nach einem Aufruf der Stadt auch die Haushalte aus dem Großen Neddernholz beteiligt. Laut Stadtverwaltung kostet der neue Spielplatz etwa 75.000 Euro.

Ursprünglich waren die Bauarbeiten zwar bereits für das vergangene Jahr geplant. Daraus wurde schließlich aber doch nichts, weil die Stadt keine geeigneten Firmen mit vertretbaren Preisen gefunden hatte. Außerdem gab es Verzögerungen bei der Abrechnung der Erschließungskosten.

Noch bis zum nächsten Jahr müssen die Anwohner des Neubaugebietes aber auf den Beginn der Bauarbeiten für einen Aufenthaltsplatz in der Mitte des neuen Quartiers warten. Am Bonifatiusweg soll ein zentraler Treffpunkt mit einem von Bäumen gesäumten Weg, Sitzbänken und einer Bouleanlage entstehen. „Im aktuellen Haushalt steht dafür aber kein Geld mehr zur Verfügung“, sagt Fachdienstleiter Spohr. Für das nächste Jahr habe die Stadtverwaltung jedoch Mittel für das Projekt im neuen Haushalt eingeplant. „Nun bleibt abzuwarten, in welchem Umfang die Summe genehmigt wird“, sagt Spohr.

Der Aufenthaltsplatz, der künftig zentraler Treffpunkt und neue Quartiersmitte werden soll, wird erst im nächsten Jahr gestaltet. Quelle: Ingo Rodriguez

Von Ingo Rodriguez