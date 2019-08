Gehrden

Das selbst formulierte Leitbild der Stadt Gehrden klingt eindeutig. „Das Wohlergehen unserer Bürger ist Maßstab unseres Handelns.“ Das setzt die Verwaltung der Burgbergstadt nun mit einer neuen Idee um und nennt es Serviceoffensive. Resultat dieser Offensive sind mehr Angebote für die Bürger, damit diese die Verwaltungsdienste im Rathaus länger nutzen können.

Die Initiative geht zurück auf Bürgermeister Cord Mittendorf. Er will durch eine Serviceoffensive für den Fachbereich Ordnung und Bürgerdienste Verbesserungen im Leistungsangebot erzielen. Als erster Schritt gibt es Veränderungen im Bürgerbüro des Rathauses – so sollen die Effizienz gesteigert und Wartezeiten verkürzt werden.

Individuelle Termine vereinbaren

Dies gilt bereits seit dem 1. August. Es ist jetzt möglich, individuelle Termine mit den Mitarbeitern der Stadt Gehrden telefonisch unter den Durchwahlnummern (05108) 6404-313, -314 oder -315 vorab zu vereinbaren. Zudem sind die Öffnungszeiten an den Donnerstagen erweitert worden. Das Bürgerbüro ist von 13.30 bis 18 Uhr besetzt, bislang erstreckte sich die Öffnungszeit von 15 bis 18 Uhr. Zusätzlich ist donnerstags ab 15 Uhr einen „Expressschalter“ geöffnet, an dem man Pässe und Ausweise ohne Wartezeit abholen kann.

Sonnabends bleibt die Öffnungszeit unverändert

Außerdem hat die Verwaltung begonnen, die Arbeitsplätze umzugestalten. Dies soll in den kommenden Wochen fortgesetzt und zu einer höheren Qualität im Bereich des Bürgerservice führen. Unverändert bleibt die Möglichkeit für die Gehrdener, an jedem ersten Sonnabend im Monat das Bürgerbüro aufzusuchen. Es hat auch weiterhin zwischen 10 und 12 Uhr geöffnet. Wie bisher ist das Bürgerbüro zudem noch montags bis freitags von 8 bis 12 Uhr erreichbar. Eine weitere Ausdehnung, vor allem sonnabends wie in manchen deutschen Großstädten schon der Fall, ist laut Gehrdens Sprecher Frank Born nicht geplant. „Den ersten Sonnabend im Monat zu öffnen, hat sich bislang bewährt. Bedarf für eine Ausweitung auf weitere Sonnabende sehen wir nicht.“

Es gibt neue Dienstkleidung

Und es gibt noch weitere Neuigkeiten, die aber nicht das Bürgerbüro betreffen: Der Außendienst des Fachdienstes Sicherheit, Ordnung und Bürgerservice wird künftig nicht nur personell verstärkt werden, sondern auch durch seine Dienstkleidung besser wahrnehmbar sein. Der Umfang der Aufgaben wird sich dahingehend verändern, dass die Mitarbeiter verstärkt als Ansprechpartner der Stadtverwaltung zur Verfügung stehen. Bislang war ein Mitarbeiter zuständig, fortan gibt es zwei zusätzliche Kollegen im Außendienst.

