Nach einigen wetterbedingten Bauverzögerungen hat die Stadt Gehrden am Dienstag den neuen Spielplatz im Wohngebiet Großes Neddernholz eröffnet. Bei dem kleinen Festakt zur offiziellen Freigabe der Erlebnislandschaft gab es für die Vertreter der Stadt Grund zur Freude: Auf den Schaukeln sowie an den anderen Spielgeräten herrschte reger Andrang.

Zu der symbolischen Freigabe waren nicht nur Jungen und Mädchen aus dem gegenüberliegenden Margarethenkindergarten mit Kita-Leiterin Sybille Rohrlapper gekommen. Auf dem gesamten Gelände tobten auch zahlreiche Kinder aus dem neuen Wohngebiet herum. „Ich habe mich für heute extra mit zwei Freundinnen verabredet, um den Kletterturm auszuprobieren“, sagte ein 14-jähriges Mädchen.

Anlage ist bereits ein beliebter Treffpunkt

Dass sich der Spielplatz schon vor der offiziellen Feierstunde zu einem beliebten Treffpunkt für Kinder und Jugendliche entwickelt hat, konnte die Projektbetreuerin Justyna Schmidt von der Stadtverwaltung erklären. „Die Endabnahme war schon am 13. Januar“, sagte sie. Eine Anwohnerin von einem angrenzenden Grundstück an der Straße Am Hellweg berichtete von einer großen Beliebtheit der neuen Anlage. „Ab 14 Uhr ist hier immer richtig viel los“, sagte die Frau.

Beim Festakt zur offiziellen Eröffnung des neuen Spielplatzes toben zahlreiche Kinder auf dem Gelände herum und probieren die Geräte aus. Quelle: Ingo Rodriguez

Anwohner sind an der Gestaltung beteiligt

Gehrdens Bürgermeister Cord Mittendorf, Fachbereichsleiter Wolfgang Middelberg sowie weitere Vertreter der Verwaltung und vom Bauhof der Stadt freuten sich über den großen Andrang. „Wir haben auch versucht, die Anwohner bei der Gestaltung mitzunehmen“, sagte Mittendorf. Der Hintergrund: An der Planung waren nach einem Aufruf der Stadt auch die Haushalte aus dem neuen Wohngebiet beteiligt. Das Ergebnis: Eine bislang im Stadtgebiet einzigartige Schaukelanlage mit Nestelement und Zweisitzer, eine Turmkletteranlage mit Spiralrutsche, ein weiteres Klettergerüst in einem Sandspielbereich, ein karussellartiges Balanciergerät sowie weitere Holzelemente bieten jede Menge Spaß für Kinder. Laut Stadt wurden insgesamt rund 75.000 Euro investiert.

Die Fläche hinter dem Spielplatz wird noch begradigt und insektenfreundlich bepflanzt. Quelle: Ingo Rodriguez

Wegen feuchter Witterung hatten sich die Bauarbeiten zuletzt verzögert. Was noch nachgeholt werden soll: fest installierte Sitzgelegenheiten für Eltern und eine Begrünung von Untergrundbereichen. Außerdem soll die freie Fläche hinter dem Spielplatz noch mit insektenfreundlichem Gras bepflanzt werden.

Ein für diese Fläche zunächst geplantes Kleinspielfeld mit Minitoren hatten unmittelbare Anwohner mehrheitlich abgelehnt. Mit der Auswahl der Spielgeräte haben Stadt und Anwohner aber den Geschmack der Kinder getroffen. „Die Spiralrutsche ist echt cool“, sagte ein Kind. Mutter Kristine Kotlarski fand beim Test mit Sohn Johann für die Doppelschaukel lobende Worte.

In der Quartiersmitte entsteht noch ein Aufenthaltsplatz

Der Bürgermeister dachte derweil schon einen Schritt weiter. „Jetzt muss in diesem Jahr noch der neue Aufenthaltsplatz in der Mitte des neuen Wohngebietes fertig werden“, sagte Mittendorf. Auf einer bislang ungenutzten Fläche am Bonifatiusweg soll ein von Bäumen gesäumter Weg zu Sitzbänken und einer Bouleanlage führen.

Zur Galerie Im Wohngebiet Großes Neddernholz hat die Stadt nach vielen Verzögerungen den neuen Spielplatz eröffnet. Zu dem kleinen Festakt kamen auch zahlreiche Kinder, um die Spielgeräte zu erkunden.

Von Ingo Rodriguez