Gehrden

In den Gehrdener Kitas herrscht trotz der Schließungen aufgrund der Corona-Pandemie kein Stillstand. Im Gegenteil, berichtet Jan Garberding von der Stadt. Die Zeit werde genutzt, um in puncto Renovierungen und Sanierungen voranzukommen. So auch bei der Kita am Nedderntor.

Während des Kita-Betriebes sei es sehr umständlich, zu renovieren, erzählt die Einrichtungsleiterin Sylvia Just. „Da muss man dann immer einen Gruppenraum schließen und die Kinder anderswo unterbringen.“ Deshalb habe die Stadt sich überlegt, das Beste aus dieser Situation zu machen – und zügig abzuarbeiten, was getan werden muss.

Anzeige

Viel zu tun bei der Kita am Nedderntor

Gemeinsam mit seiner Kollegin Kira Janotta, Klimaschutzmanagerin der Stadt, und den jeweiligen Einrichtungen hatte Garberding konkret ausgearbeitet, was zu tun ist. Bei der Kita am Nedderntor sei das relativ viel, berichtet er.

Dort sind derzeit die Maler am Werk, um das ausgearbeitete Farbkonzept umzusetzen. „In der Kita in Leveste haben wir das bereits gemacht“, sagt Garberding. Es gehe im Grunde darum, die Wände in ruhigen Pastelltönen zu streichen, mit jeweils einem quer verlaufenden etwas kräftigerem Streifen aus Magnetfarbe.

In den Kita-Räumen werden derzeit die Wände gestrichen. Quelle: Janna Silinger

Die Wahl der Farbe ist wichtig. „Wenn es zu bunt ist, macht das die Kinder aggressiv“, sagt Just. Außerdem schmücke ja alles, was die Kinder malen und basteln, die Wände und schenke den Räumen Farbe. „Es ist so schon bunt genug“, meint Just.

Neuer Zaun im Außenbereich

Um große Teile des Kita-Gelände ist bereits ein neuer Zaun gebaut worden. Außerdem haben die Krippenkinder nun einen abgetrennten Außenbereich. „Die Kleinen dürfen auch weiterhin überall hin“, erzählt Just. Doch es sei wichtig, dass sie Spielmöglichkeiten haben, ohne dass ihnen die Größeren zuvorkommen.

Weiterhin werde etwa die Hälfte der Fenster des Gebäudes ersetzt, berichtet Garberding. In einem Gebäudeteil seien diese inzwischen nicht mehr komplett dicht. „Die sind dort seit etwa 30 Jahren drin“, sagt sie. Außerdem handele man bei solchen Renovierungen auch immer mit einem Augenmerk auf die Nachhaltigkeit: dichtere Fenster – weniger Stromkosten.

LED-Lampen in allen Einrichtungen

Dazu gehört auch das Vorhaben, alle Lampen in der Einrichtung durch LED-Lampen zu ersetzen. „Man spart allein in dieser Kita dadurch jährlich etwa 700 Euro Energiekosten“, sagt Garberding. Zudem halten LED-Lampen sehr viel länger als andere, fügt Janotta hinzu.

Auch die Deckenplatten sollen erneuert werden. Für eine hellere, freundlichere Atmosphäre sollen diese zukünftig nicht mehr gesprenkelt, sondern glattweiß sein. Die Platten erfüllen laut Just nicht nur einen dekorativen Zweck. „Eigentlich sind die Decken ja viel höher, deshalb sind diese Platten sehr wichtig“, sagt die Kita-Leiterin. Sie dienten als Schallschutz, der für die Erzieherinnen von enormer Bedeutung sei. Wenn sich 25 Kinder in einem Raum tummeln, wäre der Geräuschpegel sonst sehr hoch.

Ein Außenfahrstuhl für die Kita

Die wohl auffälligste geplante Neuerung in der Kita am Nedderntor: ein freistehender Außenfahrstuhl aus Glas und Edelstahl. Die Arbeiten dafür sollen beginnen, sobald die Baufirmen an das nötige Material kommen. „Die haben da momentan Engpässe“, erzählt Garberding. Da das Gebäude unter Denkmalschutz stehe, müsse sich ein solches Bauwerk maßgeblich vom Original unterscheiden.

Für viele Einrichtungen sind nach Angaben von Garberding Dämmungen, neue Heizungen oder sogar ganze Heizanlagen geplant. Das geschehe ebenfalls vor dem Hintergrund, den Stromverbrauch zu senken. Neue Fenster sollen auch in die Kitagebäude in Lemmie und Leveste eingebaut werden. Bei der Kita am Castrum seien taktile Leitlinien auf dem Boden verlegt worden. Dort werde auch ein blindes Kind betreut, erzählt Gaberding. Die Liste sei noch lang. „Wir wollen jetzt nach und nach den Sanierstau aufarbeiten“, sagt Janotta. „Eben aus der Krise das Beste machen.“

Lesen Sie auch

Von Janna Silinger