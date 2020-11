Leveste

In der Kindertagesstätte Leveste 1 steht derzeit eine umfangreiche energetische Sanierung auf dem Plan. Eine Bauphase ist in der Einrichtung an der Burgdorfer Straße, wo 65 Kinder betreut werden, schon abgeschlossen. Vermutlich im nächsten Frühjahr folgt die nächste.

Neue Decke soll 90 Prozent Energie einsparen

Die Stadt ließ im vergangenen Monat für 12 000 Euro eine Dämmung der obersten Geschossdecke vornehmen – so etwas gab es in dem Altbau zuvor gar nicht. „Der Trend geht seit den 90er-Jahren zu immer dickeren Dämmungen. Bei Passivhäusern hat man mittlerweile eine Dämmung von 20 Zentimetern. Wir haben uns bei der Kita Leveste für zwölf Zentimeter entschieden“, sagt Jan Garberding, bei der Stadt im Fachbereich Bau und Umwelt zuständig für die Bauunterhaltung. Genaue Statistiken müsse man zwar noch auswerten, diese habe man nach dem Winter vorliegen. Es sei jedoch bereits absehbar, dass dank der neuen Decke 90 Prozent der Energie eingespart werde. „Das heißt aber nicht, dass damit die Heizkosten um 90 Prozent fallen“, sagt Garberding.

Anzeige

Altbau stammt aus dem Jahr 1906 – „im Sommer unerträglich heiß“

Angefangen hatte alles mit einer Begehung, die die Stadt Gehrden mit dem Energiedienstleister Avacon vornahm. Eine Untersuchung mit einer thermographischen Kamera zeigte, wo Isolationen und Dämmungen schlecht sind und schnell Wärme verloren geht – vor allem im zweigeschossigen und 1906 errichteten Altbau. Dort befinden sich Bewegungs-, Schlaf-, Gruppen- und Aufenthaltsräume. „Im Winter geht dort viel Heizwärme verloren, im Sommer ist es vor allem im Obergeschoss unerträglich heiß“, sagt Kira Janotta, Klimaschutzmanagerin der Stadt Gehrden.

So sah es im Oktober während der Baumaßnahme aus. Quelle: Stadt Gehrden

Kita erhält eine Fotovoltaikanlage

Das zweite Gebäudeteil der Kita ist ein Anbau, der eingeschossig ist und 1960 errichtet wurde. Hier befinden sich Büro der Leitung, Sanitärräume, Flure, Küche sowie Bastel- und Malraum. Der Flachbau ist in Kürze dran mit einer Dämmung der Decke. Offenbar wurde es dafür Zeit, „denn seitdem gab es immer nur Ausbesserungen“, sagt Garberding. Mit der Deckensanierung einher geht auch die Errichtung einer Fotovoltaikanlage auf insgesamt 180 Quadratmetern. Für diese Kombination erhofft sich die Stadt von der Region Hannover einen Zuschuss von 3000 Euro. Die Ausschreibungen sind erfolgt. Sobald die Förderzusage eintrifft, jedoch nicht vor Jahresbeginn 2021, geht es los.

Jan Garberding und Kira Janotta zeigen das Dachgeschoss des Altbaus. Quelle: Stephan Hartung

Auch ein Austausch der Heizung ist Teil der Baumaßnahme. Die Kita erhält ein sogenanntes bivalentes Heizungssystem, das aus Gas und der Wärmepumpe besteht. „Die Fotovoltaikanlage sorgt für Wärmezufuhr“, erklärt Kira Janotta. Denn die Wärmepumpe, die über den von der Anlage erzeugten Strom versorgt wird, leistet Arbeit bis zu einer Temperatur von minus 3 Grad. Erst wenn es noch kälter wird, springt die Gaszufuhr an. Komplett autark, schränkt Janotta ein, wird die Levester Einrichtung ihren Strom jedoch nicht vom Dach erhalten. „Jedoch haben wir schon zu Jahresbeginn die Beleuchtung in der Kita und in den Fluren auf LED-Technik umgestellt, der Verbrauch ist bereits geringer.“

Insgesamt vier Wochen sind für die Baumaßnahme vorgesehen. „Wir werden das in laufendem Betrieb machen, haben also ein Interesse an einer schnellen Umsetzung“, sagt Jan Garberding. Die reine Dachsanierung wird 25 000 Euro kosten, Fotovoltaikanlage und Heizungssystem schlagen insgesamt mit weiteren 15 000 Euro zu Buche.

Lesen Sie auch

Von Stephan Hartung