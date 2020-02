Gehrden

Die Stadt Gehrden ist ab sofort Mitglied im Netzwerk „Zuhause sicher“, das Menschen zu Einbruch- und Brandschutz in den eigenen vier Wänden berät und bei der Auswahl technischer Maßnahmen unterstützt. Damit ist Gehrden die 17. Kommune in der Region, die auf diesem Wege seine Einwohner für das Thema sensibilisieren und auf das kostenlose Beratungsangebot der Polizei Hannover aufmerksam machen will.

„Wir wollen ein Signal an die Einbrecher in Gehrden senden: Versucht es gar nicht erst“, sagte Savas Gel, Leiter des Dezernats für Prävention der Polizeidirektion Hannover. Zwar seien die Einbruchszahlen in Gehrden wie auch in der gesamten Region rückläufig – sieben Einbrüche und acht Versuche gab es im vergangenen Jahr, 2018 waren es insgesamt 18 versuchte und vollendete Einbrüche. „Es gibt allerdings keine Entwarnung“, sagte Gel. Wohnungseinbrüche sind daher immer noch Schwerpunktthema der Polizeiarbeit des Kommissariats Ronnenberg, zu dem auch Gehrden gehört.

Polizei berät kostenlos zuhause

Denn nach einem Einbruch oder Versuch bleibt nicht nur der eventuelle finanzielle Schaden, sondern auch das Gefühl, dass die Einbrecher in einen intimen Bereich eingedrungen sind. Damit es gar nicht erst so weit kommt, können sich Mieter schon seit Längerem an die Polizeidirektion Hannover wenden. Seit 2010 besteht in der Region eine sogenannte Schutzgemeinschaft im Netzwerk „Zuhause sicher“, in denen bereits die meisten Kommunen des Gebiets Mitglied sind. Das Netzwerk ist ein gemeinnütziger Verein, der mit öffentlichen Institutionen wie der Polizei, Handwerksbetrieben und Unternehmen zusammenarbeitet.

Zur Galerie Wer seine vier Wände besser vor Einbrechern schützen will, muss mitunter einiges an Geld für die Nachrüstung in die Hand nehmen. Einige Sicherheitsmaßnahmen kosten dafür keinen Cent.

„Wir betrachten jedes Objekt einzeln und wollen, dass ein Mindestschutz erreicht wird“, erklärte Michael Nickel von der Technischen Prävention der hannoverschen Polizeidirektion. Auf Anfrage kommen er oder einer seiner vier Kollegen in Privathäuser oder Wohnungen, um Sicherheitsmaßnahmen zu empfehlen. „Jede Lücke im Mauerwerk sollte wirksam verriegelt sein“, sagte Nickel. Ziel sei es, dass Einbrecher mit einfachen Hebelwerkzeugen mindestens drei Minuten bräuchten, um in die Wohnung zu kommen – nach dieser Zeit geben die meisten von ihnen auf. Die kostenlosen Beratungstermine können Bürger unter (0511) 109 1114 vereinbaren.

Noch Luft nach oben in Gehrden

Mit den Ergebnissen der Beratung können sich Mieter und Eigentümer dann an Handwerksbetriebe wenden, die die Maßnahmen normgerecht und professionell umsetzen. Das Netzwerk stellt eine Liste mit geprüften Betrieben in der Region bereit. Wenn alle empfohlenen Maßnahmen umgesetzt sind, verleiht das Netzwerk eine Präventionsplakette, die – gut sichtbar am Gebäude angebracht – potenzielle Einbrecher abschrecken soll. „Es helfen aber auch schon einzelne Schutzeinrichtungen, die nach und nach eingebaut werden“, sagte Nickel.

20 Beratungen hat die Polizei in Gehrden im vergangenen Jahr durchgeführt und zwei Plaketten verliehen. „Da ist noch Luft nach oben“, sagte Gel. Bürgermeister Cord Mittendorf, der am Mittwoch die Beitrittsurkunde zum Netzwerk unterschrieben hat, betonte, dass in Gehrden viele alleinstehende Seniorinnen lebten, die sich vor Einbrüchen fürchteten. Er könne sich vorstellen, dass die Stadt in Zukunft zusammen mit der Polizei und dem Seniorenbeauftragten Informationsveranstaltungen anbietet.

Lesen Sie auch

Von Elena Everding