Gehrden

Die Stadt Gehrden geht vor der Bäckerei Weiß an der Nordstraße ab sofort massiv gegen Falschparker vor. Seit gut einer Woche schon sprechen dort Mitarbeiter des Ordnungsamtes Ermahnungen aus und verteilen Knöllchen. Hintergrund sind laut Stadtverwaltung zunehmende Beschwerden von Fußgängern und Kunden der Bäckerei. Das bestätigen auch die Firmenchefs der Traditionsbäckerei, Alexander und Inga Weiß.

Demnach parken immer wieder Autofahrer vor ihrem Laden halbseitig in Fahrtrichtung mit zwei Reifen auf dem Fußweg, um sich schnell ein Brötchen oder Kaffee zu kaufen. „So werden aber für Passanten mit Rollatoren oder Kinderwagen Teile des Bürgersteiges blockiert“, sagt Alexander Weiß. Ein weiteres Problem: Weil wegen der Corona-Regeln die Anzahl der Kunden in seinem Geschäft begrenzt werden muss, verengen Falschparker die Wartezone für Kundenschlangen vor dem Geschäftseingang.

Anzeige

Ordnungsamt spricht sich mit Bäckerei ab

Das Ordnungsamt der Stadt ist kürzlich wegen der Falschparker auf den Geschäftsmann zugegangen. Deshalb weist er nun sogar im sozialen Netzwerk Facebook sowie mit einem Schild vor dem Eingangsbereich des Bäckerladens auf die vorschriftsmäßige Parkweise hin. „ Autos dürfen vor dem Geschäft nur in Fahrtrichtung sowie mit allen vier Rädern auf der Fahrbahn abgestellt werden“, wiederholt Weiß noch einmal.

Zwar hätten es sich in der Vergangenheit etliche Autofahrer unter anderem wegen des abgesenkten Bordsteins angewöhnt, ihre Fahrzeuge parallel zur Fahrbahn mit zwei Reifen auf dem Fußweg zu parken. „Dazu regt auch die enge Fahrbahn an, auf der in beiden Richtungen Linienbusse pendeln“, sagt der Firmenchef. Laut Straßenverkehrsordnung sei dies jedoch verboten.

Stadt nimmt Fahrbahnverengung in Kauf

Vielmehr ist sogar genau das Gegenteil erwünscht. Das bestätigt Peter Wiedekind, Mitarbeiter vom Fachbereich Ordnung der Stadt Gehrden. Es handelt sich im Bereich der Nordstraße um eine Zone, in der Tempo 30 gilt. „Dass geparkte Autos dort stellenweise auch die Fahrbahn verengen, wird im Sinne einer Verkehrsberuhigung durchaus in Kauf genommen“, sagt der Verwaltungsmitarbeiter.

Falschparker, die dort trotzdem verkehrswidrig den Fußweg blockieren, müssen aber ab sofort verstärkt mit Knöllchen rechnen und dann auch 20 Euro bezahlen. Ein weiteres Problem: „Auf der Nordstraße sind viele Raser unterwegs, die sich nicht an das Tempo-30-Limit halten“, sagt Bäckereichef Weiß. „Viele riskieren daher lieber ein Knöllchen, als sich den Seitenspiegel abfahren zu lassen.“ Das habe er von zahlreichen Kunden erfahren. Er appelliert an alle Verkehrsteilnehmer, sich rücksichtsvoll zu verhalten. Das unterstreicht auch Wiedekind vom Ordnungsamt: „Ich hoffe, dass wir die Verkehrssituation dort künftig besser in den Griff kriegen.“

Von Ingo Rodriguez