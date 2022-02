Gehrden

Überraschende Kehrtwende beim sogenannten Bratsch-Haus im Gehrdener Stadtzentrum: Bürgermeister Cord Mittendorf (SPD) hat am Dienstagabend im Ausschuss für Bau- und Städteplanung angekündigt, dass die Stadt das seit Jahren leer stehende Gebäude erwerben will – auch um mehr Platz für die Verwaltung zu schaffen.

Die Idee ist offenbar schon weit fortgeschritten. „Die Hausbesitzerin würde verkaufen“, sagte Mittendorf. Es gebe daher nun eine große Chance, dass Gebäude zu ersetzen oder zu erneuern. Auch für die Nutzung gibt es bereits konkrete Überlegungen: Mittendorf möchte in dem Haus eine Außenstelle des Rathauses einrichten. Unter anderem sollen dort das Bürgerservicebüro, die neue Verkehrsbehörde und eine Kfz-Zulassungsstelle eingerichtet werden. Letzteres möchte Mittendorf wieder in Gehrden anbieten. Er betonte, dass es inzwischen im Rathaus so eng sei, dass die Stadt Flächen anmieten musste. „Durch den Kauf des Gebäudes am Steinweg könnten wir uns von diesen Mieträumen trennen“, sagte er.

Haus steht unter Denkmalschutz

Einen Zeitplan hat Mittendorf bereits umrissen. Zunächst soll das Haus umfassend begutachtet werden. „Wir müssen die Bausubstanz prüfen“, erklärte der Bürgermeister. Dies ist auch eine zwingende Voraussetzung. Denn das Haus ist denkmalgeschützt, und eine Kommune ist im Gegensatz zu Privatpersonen verpflichtet, denkmalgeschützte Bauten, die sich in ihrem Eigentum befinden, zu erhalten. Allerdings geht die Stadt davon aus, dass die Substanz in den vergangenen Jahrzehnten sehr stark gelitten hat. „Wir rechnen mit einem maroden Gebäude mit Feuchtigkeit, Schwammbildung und abgängigen Baumaterialien“, sagt Frank Born, Sprecher der Stadt. Es müsse zunächst geklärt werden, ob das Haus überhaupt noch denkmalgerecht saniert werden könne. Laut Born steht demnächst eine erste Begehung an, ab März folgt eine Begutachtung. „Wir hoffen, im Sommer ein umfassendes Bild von der Gebäudesubstanz zu haben“, so Born. Danach schließt sich eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung an – und dann eine Entscheidungsempfehlung für den Rat der Stadt.

Nachtragshaushalt ist nötig

Auch ein Nachtragshaushalt muss erstellt, beraten und verabschiedet werden. Mittendorf hofft, dass der Etat bis Ende des Jahres von der Kommunalaufsicht genehmigt wird. Anfang 2023 könnte mit der konkreten Planung begonnen werden. Baubeginn soll im Herbst nächsten Jahres sein; schon ein Jahr später sollen Teile der Verwaltung in das modernisierte Gebäude einziehen können. Bei alldem stehe die Wirtschaftlichkeit im Mittelpunkt, sagte Mittendorf. „Wir gehen nicht naiv in das Projekt.“ Er hofft, dass das Vorhaben durch das Sofortprogramm „Perspektive Innenstadt“ gefördert wird.

Die Stadt wolle durch den Kauf des Hauses auch endlich die Umgestaltung des Marktplatzes abschließen, erklärte Mittendorf. „Es wird Zeit, dass an dieser Stelle etwas passiert und das Gebäude erneuert wird.“ Er versprach, mit den unmittelbaren Nachbarn bei dem Bauprojekt zusammenzuarbeiten.

Kauf ist vor allem eine Frage der Kosten

Die Politikerinnen und Politiker reagierten unterschiedlich. Klaus Dörffer (CDU) sagte, es sei gut, über den Vorschlag nachzudenken, „aber wir müssen auf den Kaufpreis achten“. Schließlich sei man den Steuerzahlern verpflichtet. Er erwarte eine „hohe Transparenz seitens der Verwaltung“. Auch Eva Kiene-Stengel (Bündnis 90/Die Grünen) will abwarten, wie viel die Stadt in das Haus investieren muss. Grundsätzlich sei das Gedankenspiel aber gut. „Es wird Zeit, dass wieder Leben in das Gebäude zurückkehrt.“ Henning Harter (SPD) lobte Bürgermeister Mittendorf für dessen Beharrlichkeit in der Sache. „Wir begrüßen diese Entwicklung“, bekräftigte Harter. Doch auch er machte deutlich: „Die Wirtschaftlichkeitsberechnung muss zu einem akzeptablen Ergebnis kommen.“

Jahrelange Diskussionen um das Haus am Steinweg

Um die Zukunft des Hauses am Steinweg wird schon lange diskutiert, gestritten und verhandelt. Vor neun Jahren wollte die Eigentümerin es abreißen und an gleicher Stelle neu errichten. Doch die Margarethengemeinde als Nachbarin legte ihr Veto gegen die Größen- und Höhenverhältnisse des neuen Gebäudes ein. Später forderte auch die Bürgerinitiative „Wir in Gehrden“ räumliche Einschränkungen eines Neubaus am Marktplatz. Ein neuer Bebauungsplan, der die Verhältnisse am Steinweg 25 regeln sollte, wurde bisher nicht verabschiedet. Zuletzt waren laut Mittendorf Verkaufsverhandlungen mit einer Gehrdener Geschäftsfrau so weit vorangeschritten, dass sie kurz vor dem Abschluss standen. Doch letztlich scheiterten auch diese Gespräche. Die Grünen hatten jüngst ein Rechtsgutachten gefordert. Es sollte geprüft werden, welche rechtlichen Möglichkeiten es gibt, das Haus abzureißen. Die aktuelle Entwicklung hat diesen Antrag erst einmal überflüssig gemacht.

Von Dirk Wirausky