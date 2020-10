Die Stadt hat ein Lärmgutachten aufgestellt. Damit soll analysiert werden, wo besonders viel Verkehr unterwegs ist und an welchen Stellen der Lärmpegel für Anwohner möglicherweise zu hoch ist. Aus den Ergebnissen sollen dann Verbesserungen abgeleitet werden.

Verkehr in Gehrden: Wo ist es besonders laut?

