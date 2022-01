Gehrden

Gute Nachrichten für Eltern und Kinder aus dem gesamten Gehrdener Stadtgebiet: In der Kernstadt und den Orten sollen in den nächsten fünf Jahren nach und nach auf allen kommunalen Spielplätzen die maroden Spielgeräte durch Neuanschaffungen ersetzt werden. Allerdings müssen der Rat der Stadt und die Kommunalaufsicht grünes Licht für die Pläne geben. Wie Stadtsprecher Frank Born berichtet, sollen bis zum Ende des Jahres 2026 insgesamt rund 450.000 Euro – inklusive möglicher Fördermittel – investiert werden, um das Sanierungsprogramm umzusetzen.

„Das ist ein Vorschlag der Stadtverwaltung, aber letztlich entscheidet darüber der Rat im Rahmen seines Beschlusses über den Doppelhaushalt 2022/2023 und über die mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2024 bis 2026“, sagt Born. „Grundsätzlich sind pro Jahr zwei Neugestaltungen oder Teilsanierungen von Spielplätzen angedacht“, sagt Born. Eine mögliche Reihenfolge nennt der Stadtsprecher nicht. Er verweist vor dem Hintergrund eines Zeitplanes auch auf die Pläne für eine neue Outdoor-Fitnessanlage für Jugendliche. Zwar stehe dafür noch kein Standort fest. „Dieses Projekt soll aber in diesem Jahr ein Schwerpunkt sein“, sagt Born.

Im Teichfeld: Spielplatz soll mit Fördermitteln saniert werden

Zu den konkreten Plänen der Stadtverwaltung zählt auch die Aufwertung des Spielplatzes an der Straße Im Teichfeld. Den zeitnahen Austausch der Spielgeräte und einer Sitzbank nennt der Stadtsprecher als ein Beispiel. Diese städtische Anlage soll laut Born anlässlich einer Initiative der Wohnungsbaugesellschaft KSG mit Mitteln aus dem Förderprogramm „Energetische Stadtsanierung“ erneuert werden. „Die vorhandenen Spielgeräte haben ihre besten Jahre bereits hinter sich, deshalb sollen sie durch neue Geräte ersetzt werden“, kündigt der Stadtsprecher an.

Aber auch Spielplätze wie etwa in der Grünzone des Wohngebietes Langes Feld innerhalb des Beethovenrings sowie nahe der Fußgängerzone an der Straße Im Flecken könnten später von dem Sanierungsprogramm profitieren, nennt Born weitere Beispiele.

Auf dem Spielplatz an der Straße Im Teichfeld sollen die maroden Spielgeräte mit Fördermitteln ersetzt werden. Quelle: Ingo Rodriguez

Aufenthaltsräume und Bewegungsorte für alle schaffen

Die Stadt verfolgt mit ihrem geplanten Sanierungsprogramm auch ein langfristiges Ziel: „Es sollen Aufenthaltsräume und Bewegungsorte geschaffen werden, die für jede Altersgruppe mit oder ohne Einschränkungen zugänglich und nutzbar sind“, sagt Born. Entwicklungsbedarf bestehe vor allem bei Spielgeräten für Kleinkinder im Alter von ein bis drei Jahren sowie bei Mehrgenerationen und inklusiven Spielplätzen. Besonders an diesen Punkten soll in Zukunft gearbeitet werden. „Bis dahin ist es zugegebenermaßen noch ein langer Weg, aber die Stadt hat auch schon in den vergangenen Jahren in den Neubau und in den Austausch von einzelnen Spielgeräten investiert“, sagt der Stadtsprecher. Als Beispiel aus dem Jahr 2021 nennt er den Spielplatz in Lenthe am Pagenburgweg und den Mehrgenerationenspielplatz in Lemmie.

An der Notwendigkeit der geplanten Sanierungsoffensive lässt die Stadt auch keine Zweifel aufkommen. „Spielplätze tragen dazu bei, die körperlichen und motorischen Fähigkeiten zu verbessern“, sagt Born. Das gemeinsame Spielen fördere zudem die sozialen Kompetenzen. „Deshalb sind Spielplätze in unserer Gesellschaft ein wichtiger Bestandteil zur Entwicklung der Kinder.“

Von Ingo Rodriguez