Gehrden

Helmuth Temps kennt sich in Gehrden aus. Der 72-Jährige ist am Burgberg aufgewachsen und auch seine Schulzeit hat er ausschließlich dort verbracht. Nun hat er sich in einer neuen Ausgabe der Heimatbund-Reihe Gelbe Hefte mit der Entwicklung der Schulen in Gehrden beschäftigt.

Dass Temps das Thema aufgegriffen hat, war fast ein wenig Zufall. Irgendwann einmal hatte er einen Ordner angelegt und darin Dokumente, Fotos und Unterlagen zu den Schulen in Gehrden gesammelt. Jetzt habe er sich gedacht: „Daraus kann ich mehr machen.“ Und dank Corona hatte er auch die Zeit und Muße dazu.

1630 erste Hinweis auf eine Schule

Ein erster Hinweis auf eine Schule in Gehrden stammt laut Temps aus dem Jahr 1630. Er findet sich im Register der Schulintraden. Dort heißt es, dass „Castor Wehden für die Behausung Schule dann zu halten und das Bette zu verschaffen ein Jahr geben müssen 4 Gulden 20 Groschen“. Mehr ist nicht zu erfahren. Temps vermutet, dass das Gebäude in den Wirren des Dreißigjährigen Krieges zerstört worden ist. Das Fachwerkhaus stand dort, wo heute die Lyra-Bank ist: auf dem Kirchgelände. Eine Schulstube von etwa 36 Quadratmetern musste damals als Unterrichtsraum für etwa 200 Kinder reichen, die dann im Wechsel dort waren.

Die Zeiten haben sich deutlich geändert. Das heute bestehende differenzierte Schulwesen ist die Folge einer langen Entwicklung. Erst nach 1945 setzten die Bemühungen ein, den Kindern breiter Bevölkerungsschichten eine verbesserte Bildung zu ermöglichen. Der Schulraumbedarf in Gerhden sei erst gedeckt gewesen, nachdem am Nedderntor zwei Gebäude errichtet worden seien, erzählt Temps. Die sogenannte Rote Schule, wo heute eine Kindertagesstätte untergebracht ist, war die Volksschule, in die Kinder aus Gehrden gingen. „Es war die Ausnahme, eine höhere Schule zu besuchen“, sagt Temps. Das hätte auch einen beschwerlichen Weg nach Hannover erforderlich gemacht.

Blick auf den Neubau der damaligen Hauptschule im Juni 1972. Quelle: privat

Spannendes hat der 72-Jährige bei seiner Recherche zu Tage befördert. So mussten 1949 die Schüler selbst mit Hand anlegen, als am Waldrand ein erstes Schulgebäude für die damalige Stadtrandschule, das heutige MCG, gebaut wurde. Und wer erinnert sich noch daran, dass es in Gehrden auch einmal eine Berufsschule gab: die Ländliche Fortbildungsschule. Und zu Zeiten des deutschen Kaiserreichs spielten pädagogische Ziele eher eine untergeordnete Rolle. Die Lernziele hießen Kaiser, Treue und Redlichkeit.

All das ist nachzulesen auf 60 bebilderten Seiten. Themen sind die Volksschule sowie die beiden Grundschulen, das Matthias-Claudius-Gymnasium (MCG) und die Oberschule. Daneben betrachtet Temps Schularten, Schulsysteme und Schülerzahlen.

Heutzutage unvorstellbar: Schüler helfen 1946 beim Bau der Stadtrandschule. Quelle: privat

Stadtrandschule ist vor 75 Jahren gegründet worden

Am 1. April 1946, also vor 75 Jahren, wurde die Stadtrandschule gegründet, aus der später das MCG hervorgegangen ist. „In diesem Jahr könnte deshalb ein Jubiläum begangen werden“, sagt Temps.

Das Kollegium der Volksschule verabschiedet Rektor Albert Lübmann (vorn, Zweiter von rechts). Er leitete die Schule von 1939 bis 1963. Quelle: Privat

Dass das Heft Nummer 58 unmittelbar auf Nummer 57 erscheint, hat einen Grund. Seit Jahren werden die Exemplare im Schreibwarenladen Kusche am Steinweg gedruckt und verkauft. Doch das Geschäft schließt im März. „Deshalb haben wir uns entschieden, schnell noch ein Heft herauszugeben“, sagt Temps. Ein großes Problem sei das nicht gewesen. „Das Heft war fertig“, sagt Temps. Ab sofort ist es für 5 Euro im Pressecenter Kusch zu haben.

Von Dirk Wirausky