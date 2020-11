Gehrden

In der Stadt fehlt es an Sportstätten und Hallenzeiten – da geht es Gehrden nicht anders als vielen weiteren Kommunen. Hinzu kommt: Die in den Siebzigerjahren gebaute Dreifeld-Sporthalle an der Lange Feldstraße ist veraltet, reparaturbedürftig und nicht mehr sanierungsfähig. Für den Schul- und Vereinssport muss also dringend eine Lösung her. Die Forderung danach stellten die Kommunalpolitiker einhellig schon zum Ende des Vorjahres. Nun gibt es von der CDU einen erneuten Vorstoß.

Die Christdemokraten möchten, dass sich der Gehrdener Rat auf einen Standort für den Bau einer zweiten Dreifeld-Sporthalle festlegt und für diese Kostenkonzept und Raumplan entwickelt. „Dabei sollten die Wege der Schüler in Betracht gezogen werden, weil es sich ja auch um eine Halle für den Schulsport handelt. Außerdem sind die Bedürfnisse der Sportler zu berücksichtigen“, sagt Klaus Dörffer ( CDU). Für die Planungen sind 200.000 Euro im Haushalt vorgesehen.

Unterm Strich könnten zwei neue Hallen entstehen

Dass von einer zweiten Sporthalle die Rede ist, hat seinen Grund im zeitlichen Ablauf: Es soll sowohl an einem neuen Standort eine Sporthalle entstehen, gewissermaßen als Alternative für die baufällige Halle an der Lange Feldstraße. Wenn diese Sporthalle, die die größte ihrer Art im Stadtgebiet ist, mittelfristig abgerissen wird, erfolgt ein gleicher Stelle der Neubau einer zusätzlichen Sporthalle.

Mit Blick auf die Kosten betont Dörffer: „Es ist wichtig, dass wir mit Blick auf die zweite Sporthalle diskutieren, wie diese konzipiert sein muss.“ Beide Sporthallen sollen zwar eine Dreifeld-Größe erhalten. „Aber eine Halle kann man eventuell kostengünstiger bauen.“ Der CDU-Ratsherr wünscht sich eine schnelle Entscheidung. „Sonst dauert es noch zehn Jahre. Und dann geht die jetzige Halle in die Brüche – und wir haben überhaupt keine Schulsporthalle mehr.“ Die Oberschule Gehrden und die Grundschule Am Langen Feld nutzen die Halle für den Sportunterricht.

Modell aus Hessen als Alternative in der Diskussion

Eine interessante Variante bringt Hannelore Dreblow ins Gespräch: zwei Sporthallen bauen, aber alles in einem Abwasch und an einem Ort – und damit den Bedarf decken, den man durch den Bau von zwei separaten Hallen erreichen würde. Die Grünen-Politikerin berichtet von doppelstöckigen Sporthallen und nennt als Beispiel ein entsprechendes Gebäude im hessischen Niederrad. „Im Erdgeschoss kommen Ballsportarten unter. Das Obergeschoss ist für Sportarten vorgesehen, die keine so hohen Decken benötigen“, sagt Dreblow und betont den Vorteil bei der Standortsuche. „Da bräuchte man also auch weniger Fläche.“

Im vergangenen Jahr eröffnete der Landessportbund Hessen die Doppelstock-Sporthalle – nach zwei Jahren Bauzeit und mit Kosten von rund 12 Millionen Euro. Vor allem die Kostenfrage ist zu bedenken, wenn man das Hessen-Modell in Gehrden anwenden möchte. Der Grundstein ist, im wahrsten Sinne, aber erstmal gelegt. Denn alle politischen Parteien unterstützen den CDU-Antrag. Das Thema Sporthallenneubau wird damit für den Verwaltungsausschuss am 2. Dezember und für den Rat am 9. Dezember auf der Tagesordnung stehen.

