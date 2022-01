Gehrden

Was wird aus dem Haus am Steinweg 25? Seit Jahren wird um eine Lösung gerungen, bislang ohne Erfolg. Ursprünglich wollte die Eigentümerin das Gebäude bereits 2013 abreißen und an die gleiche Stelle einen Neubau setzen. Doch über die Größe und die Höhe des geplanten Wohn- und Geschäftshauses gab es keine Einigung. Die Kirche, die als unmittelbarer Nachbar ein Mitspracherecht bei dem Bauprojekt hat, lehnte den Entwurf ab. Seitdem kommen die Verhandlungen nicht voran.

Nun spitzt sich die Diskussion über die Zukunft des Hauses an exponierter Stelle mitten im Stadtzentrum wieder zu. Im Dezember hatte die Bürgerinitiative „Wir in Gehrden“ (BI) den Zustand des Gebäudes am Steinweg 25 kritisiert, das seit Jahren leer steht. Die Gruppe hatte sich in der Vergangenheit dafür eingesetzt, dass ein Neubau nur auf der bereits bebauten Fläche erlaubt werde und eine bestimmte Höhe nicht überschreiten dürfe. Da Verhandlungen über einen Neubau ins Stocken geraten sind, ist für die BI auch der Abriss eine Option. Der städtebauliche Missstand dauere schon viel zu lange an, so die BI.

„Ein Schandfleck auf dem Marktplatz“

Unterstützung kommt nun von der Ratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen. Sie hat in einem Antrag die Verwaltung aufgefordert, ein eigenes Rechtsgutachten erstellen zu lassen. „Wir wollen, dass alle denkbaren rechtlichen Möglichkeiten ausschöpft werden, um den Schandfleck am neu gestalteten Marktplatz zu beseitigen“, begründet Heinz Strassmann den Schritt. Um eine städtebaulich attraktive Perspektive für die Situation am Markt umsetzen zu können, müsse die Stadt ihre Handlungsfähigkeit durch ein eigenes Rechtsgutachten sichern – gerade und auch wenn die Eigentümerin von Steinweg 25 nicht tätig werde, heißt es in dem Antrag der Grünen.

Verwaltung lehnt einen Abriss ab

Die Verwaltung lehnt einen Abriss bislang ab. Die Region Hannover als zuständige Baubehörde sehe aktuell keine Gefahren für Passanten, die durch den Zustand des Hauses hervorgerufen werden könnten, heißt es aus dem Rathaus. Auch auf eine mögliche langwierige juristische Auseinandersetzung mit ungewissem Ausgang will sich die Stadt nicht einlassen. Die Grünen wiederum meinen, dass die niedersächsische Bauordnung sehr wohl rechtliche Möglichkeiten biete, seitens der Stadt auch gegen städtebauliche Missstände durch vernachlässigte Gebäude vorzugehen. „Hier greift nicht nur die Gefahrenabwehr“, schrieben sie in dem Antrag.

Um die Verhältnisse rund um das Haus am Steinweg 25 rechtlich zu regeln, hatte die Stadt vor einigen Jahren einen neuen Bebauungsplan aufstellen lassen. Verabschiedet wurde er jedoch nicht. Es gab zahlreiche Einwendungen von Bürgern – und zwar bereits vor drei Jahren. Da aktuell keine Gespräche mit der Hausbesitzerin geführt werden, liegt der Bebauungsplan auf Eis. Die Verwaltung wartet auf einen neuen Entwurf mit einem Vorhaben, das sich auch realisieren lasse, so die Begründung.

Im vergangenen Jahr hatte es vielversprechende Verkaufsgespräche gegeben. Eine Geschäftsfrau hatte Interesse an dem Haus. Zusammen mit einem Architekten waren offenbar sogar schon Pläne und ein Modell für ein Café auf zwei Etagen mit Terrasse und einer Wohnung entwickelt worden. Doch die Verhandlungen zwischen Grundstücksbesitzerin und Kaufinteressentin scheiterten.

Unterstützt wird der Antrag auch von der CDU-Fraktion. Der unwürdige Zustand der Bauruine mitten im Herzen Gehrdens dauere schon viel zu lange an, sagte der Fraktionsvorsitzende Thomas Spieker. „Wir haben kein Verständnis mehr für ein offensichtlich neuerliches Scheitern von Plänen“, sagte Spieker. Der Bürgermeister komme offenbar auch nicht weiter. „Einpacken a la Christo wird die Bauruine jedenfalls keiner“, so Spieker.

Von Dirk Wirausky